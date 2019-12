Meteo Puglia: prosegue la fase di bel tempo

MERCOLEDI’: l’anticiclone perderà forza insidiato da una circolazione depressionaria in avvicinamento dalla Spagna. Giornata spesso nuvolosa specie su Appennino e versanti Ionici, nubi sparse sull’Adriatico ma meno frequenti. Tra sera e notte peggioramento con piogge in arrivo su Molise e Basilicata, locali pioviggini nella notte non sono escluse anche sulla Puglia ioniche. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie le massime. Venti forti di Scirocco con Mar Ionio molto mosso, poco mosso l’Adriatico.