Ministro Bonetti a Foggia: illustrata proposta Family Act

Foggia. “Il Family Act voluto da Italia Viva grazie all’impegno della ministra è realtà. Investiamo 2,5miliardi per ristrutturare, mettere in sicurezza, riqualificare e costruire nuovi asili nido e servizi per l’infanzia“.

Visita stamani a Foggia di Milena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia del Governo Conte, esponente di Italia Viva.

La Bonetti ha incontrato i cittadini alla Sala Fedora del Teatro U. Giordano. Nel corso dell’incontro il Ministro ha illustrato la sua proposta di Family Act, il progetto di riforma destinato a entrare in funzione nel 2021, che prevede un assegno mensile universale per i figli minori, incentivi alle aziende per il ritorno delle donne al lavoro dopo la maternità, indennità e detrazioni fiscali per le prestazioni di caregiving.