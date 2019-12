Operativo a Foggia servizio per immigrati senza permesso di soggiorno

Il trasferimento da via Spalato consente di migliorare, nel suo complesso, l’offerta sanitaria per gli immigrati privi di permesso di soggiorno, in un’ottica globale di integrazione.

La nuova sede, facilmente raggiungibile con trasporti pubblici dagli insediamenti informali presenti in Capitanata, renderà maggiormente accessibili e fruibili i percorsi di assistenza, sia sanitaria che amministrativa, in risposta ai bisogni specifici dei cittadini stranieri.

Nella stessa struttura, infatti, sono presenti le attività di specialistica ambulatoriale, il Servizio Sociale distrettuale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’Ufficio di Anagrafe Sanitaria e la P.U.A. (Porta Unica di Accesso).

Tale organizzazione integrata mira a garantire all’utenza una corretta e completa informazione e a meglio orientarla verso un utilizzo appropriato dei servizi territoriali (Consultori familiari, Poliambulatori, attività dipartimentali).

In tal modo, l’ambulatorio potrà diventare un punto di riferimento per le comunità straniere temporaneamente presenti e per i loro bisogni di salute.

I cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno possono usufruire di assistenza medica in tutte le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.

Possono, in pratica, effettuare visite di medicina generale. Hanno diritto, inoltre, a ricevere cure ambulatorie ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali; cure per malattia ed infortunio; interventi di medicina preventiva; assistenza farmaceutica e protesica.