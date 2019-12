Processo omicidio Silvestri, chiesta inutilizzabilità allegati. Revoca domiciliari per Zino

“Zino risponde di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”

Foggia, 16 dicembre 2019. Nuova udienza stamani, in Corte d’Assise a Foggia , del procedimento penale a carico del 48ennee del 39ennela mattina del 17 aprile 2019 – dai Carabinieri – nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di Giuseppe Silvestri . Omicidio avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, dellungo la via Panoramica di Monte Sant’Angelo.

I due imputati – entrambi ritenuti “facenti parte del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, erano stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino, vedi sotto).

Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri del Comando provinciale di Foggia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

Focus udienze. Nella precedente del 16.11.2019 l’ascolto dei primi testimoni

Come riportato in un primo testo, dopo una precedente udienza – nella quale erano state ammesse le prove ed era stato nominato il perito per le trascrizioni, le telefonate e le captazioni ambientali -, lo scorso 11 novembre 2019 sono stati ascoltati i primi testimoni: Carabinieri e medici, compreso il medico legale che ha constatato il decesso del Silvestri. Nell’ultima udienza sono state acquisite tutte le perizie autoptiche.

Stamani sollevata questione inutilizzabilità allegati alla relazione dalla difesa del Lombardi

Nell’udienza di stamani, la difesa di Lombardi (Avv.ti Santangelo e P.Schiavone del Foro di Foggia) ha sollevato una questione di inutilizzabilità degli allegati alla relazione in quanto non sarebbero state messe a disposizione, prima della chiusura delle indagini preliminari, una serie di sentenze della Corte di Cassazione. Sentenze che – per la difesa del Lombardi – sarebbero state depositate successivamente, seppur preesistenti alla chiusura delle indagini preliminari. Da qui la richiesta di inutilizzabilità degli allegati alla relazione.

La Corte d’assise si è riservata sull’eccezione sollevata dalla difesa del Lombardi e si esprimerà in merito il prossimo 13 gennaio 2019.

Secondo la difesa del Lombardi “se non potranno essere utilizzati questi allegati, dai quali sono scaturite le conclusioni degli esperti, difficilmente si potrà riferire sulla stessa relazione”. Da qui, la probabile impossibilità di definire le modalità con le quali si è giunti alla conclusione dei fatti.

Alla richiesta relativa alla questione di inutilizzabilità degli allegati si è associata la difesa di Antonio Zino, Avv. Innocenza Starace del Foro di Foggia.

Revoca misura domiciliari per Antonio Zino

Da evidenziare come, con provvedimento odierno a firma del Giudice Cesarano, è stata disposta la revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Zino, con ordine della sua immediata scarcerazione. Come riportato, l’uomo è imputato nel procedimento in oggetto per il reato di favoreggiamento personale.

Da atti, “Alla luce della personalità dell’imputato (che allo stato risulta gravato da un unico precedente per un reato contravvenzionale) e del titolo di reato ascrittogli, le esigenze di tutela della collettività sottese al provvedimento appplicativo della misura cautelare” sono venute meno “in ragione del lasso di tempo trascorso dall’inizio dell’esecuzione della misura e della mancanza di segnalazioni di violazioni delle prescrizioni imposte con il titolo cautelare”.

