Qualità della vita, Foggia terzultima

Bari sale di dieci posizioni nella classifica per la “Qualità della vita” stilata da Il Sole 24 Ore. Il capoluogo pugliese, che nel 2018 aveva chiuso al 77esimo posto, si piazza così al 67esimo scalino della graduatoria nazionale. Unico dato positivo in una classifica pessima per la Puglia. Male le altre città pugliesi: Foggia è terzultima (105 su 108), Taranto si piazza al 92esimo posto mentre Brindisi è 87esima. La città di Lecce è infine all’82esimo posto.

Rispetto agli altri anni l’indagine si è ampliata portando gli indicatori da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche. Milano conferma la sua leadership e si piazza al primo posto per il secondo anno consecutivo.