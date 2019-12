Raccolta fonti per Casa Sollievo della Sofferenza: grande successo

Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato e grazie ai ricercatori di Casa Sollievo della Sofferenza , che stanno facendo un lavoro straordinario, spesso a riflettori spenti. E permettetemi di ringraziare anche tutti quelli che in quella “Casa” ci lavorano, e che tutti i giorni portano avanti “quella” missione. E Grazie anche a tutti voi, ancora una volta abbiamo riempito fino al loggione questo magnifico teatro».

Così, con i saluti dal palco del direttore generale Michele Giuliani, si è chiusa al Teatro Verdi di San Severo l’edizione 2019 del Concerto di Natale, organizzata in collaborazione con Cantine d ‘Araprì, per raccogliere fondi da destinare alle attività di ricerca dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

Assieme alla famiglia Placido – riunita per la prima volta sul palco con Michele, Violante e Brenno – hanno partecipato cantanti e musicisti del calibro di Andrea Mingardi, Linda Valori, Teo Ciavarella, tra i comici Demo Mura, Gennaro Calabrese, Marco Capretti e Marco il ventriloquo. Tutti magistralmente condotti dai presentatori Mary De Gennaro e Danilo Brugia.

Una serata in cui si è dato spazio anche ai ricercatori, ai loro studi e alle loro storie. Come quella di Vincenzo Giambra, ricercatore siciliano con anni di esperienze all’estero, tornato in Italia, in Casa Sollievo, per continuare a studiare le cellule maligne della leucemia infantile.

«È assolutamente vitale che i territori sostengano la ricerca in particolare in un paese come l’Italia che investe pochissimo in ricerca, dove la percentuale di domande di finanziamento è bassissima ormai» ha spiegato ieri Angelo Vescovi, direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. Poi, parlando della ricerca e delle sperimentazioni cliniche con le cellule staminali cerebrali adulte, il direttore Vescovi ha aggiunto: «abbiamo concluso una sperimentazione di fase 1 sulla sla e proprio all’inizio di questa settimana abbiamo incontrato AIFA (Agenzia Italiana per il Farmaco, ndr). Penso che a breve avremo l’autorizzazione per aprire la sperimentazione di fase 2 con 40-60 pazienti.

Massimo Carella, biologo genetista e vice direttore scientifico, ha annunciato importanti processi di ristrutturazione dell’IRCCS di San Giovanni Rotondo: «Grazie ad un finanziamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Capitanata, presto daremo il via ad un progetto industriale che prevede l’ampliamento sia dei laboratori di ricerca, sia dell’Ospedale, che ci darà la possibilità di potenziare la ricerca in laboratorio e quella clinica.