Visita a Montecitorio per il polo tecnologico di Manfredonia

Manfredonia, 16 dicembre 2019. Nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione, il 3 dicembre 2019ha visitato Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.

Gli alunni hanno potuto riflettere sulla nostra Costituzione, in particolare, sull’organizzazione dello Stato Italiano.

Molto entusiasmante è stato per i ragazzi poter assistere alla seduta di una Commissione Parlamentare nell’aula dei deputati, dopo essere passati per il Transatlantico, il lungo corridoio nel quale i Deputati sono soliti incontrarsi e discutere tra di loro. Gli Onorevoli presenti in aula hanno accolto con un saluto gli alunni.

La visita è proseguita all’interno del Palazzo, dove una guida ne ha spiegato la storia e mostrato alcune tra le sale più prestigiose e rappresentative, tra le quali la sala della Lupa, nella quale il 10 giugno 1946 fu proclamata la Repubblica Italiana, e dove si sono potute ammirare alcune opere d’arte presenti, tra cui il dipinto capolavoro di Guttuso “La Vucciria”. Poi la scolaresca ha visitato la sala della Regina e la sala Aldo Moro.

Tutto il gruppo, durante la permanenza nelle diverse sale del Palazzo, ha rispettato con la massima serietà il regolamento ivi vigente, sperimentando l’importanza del rispetto delle regole, per una convivenza pacifica e civile.

La conoscenza delle sedi nelle quali scaturiscono i più importanti processi decisionali destinati all’intera collettività, arricchita dall’incontro diretto con alcuni rappresentanti politici, ha rappresentato una imprescindibile opportunità per gli studenti oltreché un significativo momento di crescita.