Webbin Volley Club Manfredonia: vittoria 3 1 contro il Gioia

I ragazzi della serie D vincono ancora. Nell’ultima partita casalinga del 2019 la Webbin Volley Club Manfredonia batte 3-1 la New Volley Gioia con questi parziali: 25-23/20-25/25-12/25-14.

Altri tre punti in classifica quindi per la compagine bianco-azzurra, che da neopromossa continua ad abitare i piani alti della classifica senza alcun imbarazzo. Le prime cinque della classe hanno vinto tutte e dopo sette giornate di campionato sembra essersi già creato uno strappo tra queste, che fino all’ultimo si giocheranno la vittoria del torneo, e le altre squadre.

Contro la New Volley il 6+1 iniziale di coach Angelo Rinaldi è composto da Massimo Esposto al palleggio, Stefano Attanasio opposto, Giuseppe Bottalico in banda con Massimo Dicembrino, Ippolito Troiano e Andrea Scarale centrali, Michele Penza libero.

Il primo set parte sotto il segno dell’equilibrio. Nessuna delle due formazioni riesce a guadagnare un gap importante: si va dal 4-6 per i gioiesi al 13-11 per la Webbin. Poi un parziale di 6-3 fa salire la compagine di casa 19-14 (a tre attacchi fuori della New Volley si aggiungono una schiacciata vincente di Attanasio, un muro-fuori cercato e trovato da Dicembrino e un punto di Bottalico, iperattivo su una palla vagante sopra il nastro). I ragazzi di Rocco Grippa però non mollano e con uno 0-5 si riportano in parità (19-19). A questo punto un ispirato Esposto decide di giocare su Bottalico per il 20-19 e il 21-20 e su un letale Attanasio, autore del 22-21, 23-22 e 24-23. Un errore in difesa degli ospiti regala la frazione ai sipontini (25-23).

Anche nella prima metà del secondo set le due squadre vanno a braccetto: 3-2 Manfredonia, 5-6 Gioia, 9-9 con due punti fotocopia consecutivi di Esposto (due pregevoli pallonetti no-look di seconda), fino all’attacco di Attanasio che porta il punteggio sul 16-16. Inaspettatamente però i ragazzi di Rinaldi hanno un calo di concentrazione e gli ospiti infilano quattro punti consecutivi (16-20). Dopo un timeout della Webbin, Bottalico accorcia le distanze con un muro-fuori (17-20) e un attacco vincente dopo un lungo scambio (18-20). Ma i gioiesi ne hanno di più, conquistano cinque degli ultimi sette punti, chiudono la frazione sul 20-25 e si portano in parità.

Al cambio di campo mister Rinaldi striglia i suoi, pretendendo che alzino il livello di gioco, e in effetti il Manfredonia parte subito bene nel terzo parziale. Scarale mette a terra tre dei primi cinque punti della sua squadra (5-2), Bottalico certifica la fuga (9-3) e Gioia è costretta a chiamare timeout. Sul 14-9 la Webbin dà un’altra spallata al set inanellando sei punti consecutivi (20-9). Ormai la distanza tra le due formazioni è di quelle che non si possono ricucire. Un ottimo Troiano mette a referto il punto del 21-10 e del 23-12. Un errore in difesa e un’infrazione dei gioiesi chiudono il sipario sul set (25-12).

Nel quarto parziale gli ospiti restano in linea di galleggiamento fino al 7-6, poi il break del Manfredonia è di quelli fatali (11-6). I due liberi Penza e Rendina difendono egregiamente su ogni palla e così per la New Volley diventa dura, anzi durissima. Attanasio segna il suo 18° punto personale (top scorer della partita) e la squadra di casa vola sul 14-8. Sul 18-8 coach Rinaldi cambia palleggiatore e opposto: manda in campo Cassa, classe 2003, per Esposto e Ricciardi, classe 2004, per Attanasio. E Ricciardi ringrazia segnando il punto del 19-8 e quello del 20-9. Il set si conclude 25-14, tra gli applausi del numeroso pubblico giunto al PalaDante.

Sabato 21 dicembre alle 18.30 la Webbin sarà ospite dell’Enfoservice Altamura, intanto però coach Angelo Rinaldi si gode quest’annata magica: “È stato un 2019 perfetto. Abbiamo disputato una grandissima stagione in Prima Divisione e siamo contenti e orgogliosi di aver vinto sia la regular season che i playoff che ci hanno fatto fare il salto di categoria. Anche quest’inizio di campionato in Serie D, con cinque vittorie su sette partite giocate, va al di là delle nostre più rosee aspettative”.

I risultati continuano dunque ad arrivare e il mister è contento della sua squadra: “I ragazzi mi seguono negli allenamenti. In settimana e in gara vedo un grande spirito di gruppo e di sacrificio. Sappiamo di incontrare compagini molto più esperte di noi ma è bellissimo vedere che ce la giochiamo con tutte, senza paura. Con il lavoro e la disponibilità di ognuno di noi siamo certi che i risultati continueranno ad arrivare”.

In Prima Divisione le ragazze di coach Ravalli perdono contro la corazzata Agrimag Andria, finora dominatrice del campionato con sei successi in altrettante gare. Il punteggio è molto severo per le bianco-azzurre, sconfitte 3-0 in una partita senza storia (25-15/25-12/25-12), però a parziale giustificazione della Webbin bisogna sottolineare che in questo girone la formazione andriese sembra un’avversaria fuori portata per chiunque, o quasi.

Per le sipontine il 2019 finisce qui, il prossimo appuntamento è infatti fissato per lunedì 6 gennaio alle 11.00, quando al PalaDante Giusy Grumo e compagne sfideranno la Sportilia Bisceglie.

Tabellino dei marcatori della Webbin maschile (accanto a ciascun nome, i punti realizzati): Giuseppe Bottalico 14, Massimo Esposto 5, Ippolito Troiano 4, Luigi Ricciardi 2, Stefano Attanasio 18, Andrea Scarale 10, Massimo Dicembrino 8. Errori/infrazioni squadra avversaria 34.

Risultati Serie D maschile (7^ giornata):

Volley Cassano-A Piedi Liberi Redfox Barletta 3-0

Fincons Group Bari-Don Milani Volley Bari 1-3

Volley Club Locorotondo-New Volley RAF Santeramo in Colle 1-3

BCC New Mater Castellana Grotte-Matervolley Castellana Grotte 3-1

Doni Bomboniere Terlizzi-Enfoservice Altamura 3-0

Webbin Volley Club Manfredonia-New Volley Gioia 3-1 (25-23/20-25/25-12/25-14)

Classifica Serie D maschile:

1) BCC New Mater Castellana Grotte…..18

2) Doni Bomboniere Terlizzi…..17

2) Volley Cassano…..17

2) Webbin Volley Club Manfredonia…..17

5) Don Milani Volley Bari…..15

6) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..10

7) New Volley RAF Santeramo in Colle…..9

8) New Volley Gioia…..7

9) Matervolley Castellana Grotte…..6

10) Volley Club Locorotondo…..5

11) Enfoservice Altamura…..4

12) Fincons Group Bari…..1

Risultati Prima Divisione femminile (7^ giornata):

Agrimag Andria-Webbin Volley Club Manfredonia 3-0 (25-15/25-12/25-12)

Sportilia Bisceglie-New Axia Volley Barletta 1-3

Diomede Canosa-Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio 3-0

Aquila Azzurra Trani-Realsport Orta Nova 2-3

GS Intrepida Volley San Severo-Volley Academy San Giovanni Rotondo 3-0

Riposa: New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Agrimag Andria…..17

2) GS Intrepida Volley San Severo…..13

3) Sportilia Bisceglie…..12

4) Diomede Canosa…..11

4) Realsport Orta Nova…..11

4) New Axia Volley Barletta…..11

7) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..8

8) Webbin Volley Club Manfredonia…..7

9) Aquila Azzurra Trani…..4

9) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..4

9) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..4

Michelangelo Ciuffreda