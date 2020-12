(StatoQuotidiano, ore 20:52). Manfredonia, 16 dicembre 2020. “Una vita normale, poi cambia tutto: mi alzo con il raffreddore, brividi di freddo, mal di gola. Faccio un tampone: positiva. Da quel momento entro in un vortice nero”. E’ la storia che Anna, 30enne di Manfredonia, racconta a StatoQuotidiano.it.

La positività al nuovo coronavirus vissuta come un calvario, prima e dopo. “La febbre si alza fino a 40. Ma è solo l’inizio: pensavo di curarmi a casa, niente. Appena 24 ore dopo, chiamo l’ambulanza, mi portano agli ospedali Riuniti di Foggia. TAC: polmonite bilaterale, ricoverata fino al reparto di rianimazione. Oltre questo: la ghettizzazione della gente. Un incubo”.

“Ho ricevuto tante chiamate, tanto supporto, in questo momento così brutto, ma c’è stata anche chi ci ha giocato su, anche quando ero in rianimazione, e lottavo tra la vita e la morte. Gente che anche sui social e via telefono mi ha ghettizzata, insultata. Assurdo”.

“Il Covid è una brutta bestia”

“Il Covid è una brutta bestia: si insidia nelle persone più fisicamente vulnerabili, e ti sconvolge la vita. Un incubo: la riabilitazione a casa, gli incubi la notte“.

“Dopo 17 giorni di ospedale, torno a casa: lo scorso 13 dicembre finalmente negativa, Santa Lucia mi ha fatto la grazie, grazie a Dio”.

“Mi appello ai miei coetanei: non scherzate, non giocate con il virus. C’è gente che non ce l’ha fatta, che è morta. Il personale sanitario fa quello che può, anzi di più. C’è chi non ha avuto supporto, sostegno. Essere positivi al nuovo coronavirus non vuol dire essere degli appestati, non è giusto essere ghettizzati e isolati. E’ incredibile”.

“Nessuno si deve vergognare di dire la verità”

“Nessuno si deve vergognare di dire la verità. Io, se possibile, cercherò di donare il plasma, voglio aiutare gli altri. Ho vissuto in prima persona questo dramma e posso solo dire che quello che leggo, i negazionisti, gli haters, quelli che ridimensionano il problema sono folli!”.

“Io sono stata onesta nel raccontare la mia positività, e l’ho subito sulla mia pelle. Non è una malattia perenne, il Covid_19 si sconfigge. Spero che anche lo Stato aiuti non solo i positivi, ma anche le famiglie bloccate in quarantena. Da quando sono diventata positiva, lo Stato si preoccupa che mio padre è bloccato, non lavora, e lo stesso i miei familiari stretti. Abbiamo bisogno d’aiuto, di sostegno, di reale vicinanza”, termina la donna.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it