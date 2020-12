Da San Nicandro garganico alla corona di Miss Puglia: intervista a Simona Frascaria

Gargano, 16 dicembre 2020.

È stata incoronata due giorni fa Miss Puglia, è di San Nicandro, ha diciannove anni e studia all’università. Si chiama Simona Frascaria, e anche se non ha conquistato la fascia di Reginetta d’Italia all’edizione 2020 del concorso di Miss Italia, è fiera di rappresentare la sua regione e in particolar modo il suo Gargano, “troppo spesso dimenticato” così come ha riferito.

“È stata una bellissima esperienza – ha raccontato Simona – Speravo nella vittoria, come tutte le altre ragazze, ma il futuro mi riserverà qualcosa di più grande”. E una di queste possibilità è già pronta: le partecipanti all’edizione 2020 del concorso di Miss Italia potranno ricandidarsi per l’edizione del 2021.

La nuova Miss Puglia, che ha già ricevuto collaborazioni in questi giorni, ha parlato dei suoi prossimi sogni e progetti da realizzare: innanzitutto laurearsi in Scienze delle Attività Motorie, e di diventare fotomodella e attrice.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola