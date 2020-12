L’importanza dell’analisi tecnica nel trading online

I rendimenti ai minimi storici dei titoli di Stato stanno favorendo gli investimenti azionari, uno scenario del tutto inedito quello attuale in cui i risparmiatori e investitori devono necessariamente rivedere le proprie strategie. Al momento, infatti, i bond del Governo italiano presentano un tasso d’interesse negativo fino a 5 anni, situazione analoga a quella di altri Paesi europei come la Germania e la Francia.

Naturalmente, questo contesto è determinato dagli interventi della BCE, con la Banca Centrale Europea guidata da Christine Lagarde intenzionata a sostenere gli Stati del continente in modo considerevole, sia mantenendo i tassi a zero e quelli sui depositi negativi a -0,50%, sia con l’aggressivo programma del Quantitative Easing (QE) potenziato per far fronte alla pandemia di Covid-19.

Ad ogni modo, lo spostamento dagli investimenti obbligazionari alla Borsa richiede maggiore attenzione, soprattutto per chi decide di investire in maniera autonoma attraverso il trading online. In questo caso è essenziale apprendere alcune competenze indispensabili, per studiare i mercati e valutare le opportunità disponibili nei principali mercati finanziari del mondo, tra cui lo strumento più importante è senza dubbio l’analisi tecnica.

Cos’è l’analisi tecnica e a cosa serve

L’analisi tecnica consiste nel monitoraggio dei grafici per studiare l’andamento dei prezzi degli asset, un approccio che consente di controllare le quotazioni storiche, tenere d’occhio i movimenti dei titoli e realizzare considerazioni accurate sulle tendenze. Per farlo si parte naturalmente dai grafici, dopodiché si possono utilizzare una serie di strumenti come indicatori, schemi, parametri e modelli per effettuare alcune previsioni.

In particolare, con l’analisi tecnica è possibile capire su quali asset investire, quando aprire una posizione, definire i prezzi di acquisto e vendita, oltre a impostare correttamente i valori di stop loss per gestire il rischio con più efficienza. In generale, con questa competenza professionale è possibile fare trading online in modo consapevole, migliorando le performance d’investimento e ottimizzando la propria capacità di comprendere le dinamiche dei mercati finanziari.

Ovviamente è fondamentale rivolgersi a dei professionisti qualificati per sviluppare questa abilità, ad esempio affidandosi alla guida all’analisi tecnica di segnaliditrading.net, portale web, specializzato nel trading finanziario e gestito da Alessandro Moretti, uno dei pochissimi analisti italiani certificati IFTA e collaboratore della SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica). Questo mette a disposizione uno dei migliori corsi online per imparare l’analisi tecnica, considerato un punto di riferimento per chi vuole acquisire conoscenze in questo ambito.

I vantaggi dell’analisi tecnica nel trading online

Apprendere l’analisi tecnica è il primo passo per avvicinarsi ai mercati finanziari, infatti si tratta della competenza indispensabile per studiare gli asset e costruire strategie d’investimento personalizzate in base ai propri obiettivi. Questo strumento permette di operare in qualsiasi settore, infatti gli stessi concetti sono validi per chi fa trading sulle materie prime, le persone che investono nel mercato telematico delle valute (Forex), oppure chi realizza compravendite di azioni.

Oltre ad essere una capacità finanziariamente versatile e universale, l’analisi tecnica consente di acquisire maggiore autonomia nella gestione dei propri risparmi, in quanto è possibile sia occuparsi da soli dell’amministrazione del portafoglio, sia valutare in maniera adeguata le proposte e l’operato di consulenti e società d’investimento. Allo stesso modo è possibile amministrare meglio il rischio nel trading, ottenere indicazioni utili per prendere decisioni consapevoli e affrontare anche i momenti di forte volatilità.

Alcuni trader pensano che l’analisi tecnica sia utile soltanto a chi opera nel day trading, effettuando investimenti a breve termine con una frequenza elevata, tuttavia la capacità di studiare e comprendere gli asset dai grafici è indispensabile anche per le operazioni di lungo termine. Senza dubbio in questi scenari l’analisi fondamentale assume un ruolo considerevole nelle scelte di trading, ma rimane cruciale in qualsiasi tipo di investimento indipendentemente dalla durata del trade.

Inoltre è uno strumento utilizzato da ogni operatore, sia dai piccoli trader autonomi sia dalle grandi aziende e i gestori internazionali, senza contare che consente di migliorare il rendimento attraverso una gestione ottimale del rischio. Rispetto ad altre tecniche è relativamente più semplice da apprendere, sebbene richieda molto impegno, studio e una certa esperienza, in più è possibile configurare trading system e segnali di trading automatizzando alcune attività ripetitive con il supporto di software specifici.

Come costruire una strategia di analisi tecnica

Per utilizzare l’analisi tecnica nel trading online bisogna innanzitutto conoscerne basi e concetti fondamentali, studiando con risorse gratuite o a pagamento ma avvalendosi soltanto di contenuti di qualità proposti da esperti autorevoli e certificati. Dopodiché è necessario fare pratica con un conto demo, un simulatore di trading che consente di sperimentare le conoscenze apprese in un ambiente privo di rischi, adoperando in una piattaforma che replica l’andamento del mercato ma permette di operare con soldi virtuali.

Soltanto quando ci si sente sicuri e pronti è possibile mettere in pratica quanto imparato, per testare l’analisi tecnica con un vero conto di trading e un capitale adeguato per operare con obiettivi di lungo termine. Per la costruzione della strategia d’investimento si possono utilizzare tantissimi approcci diversi, ad ogni modo è essenziale definire il tipo di propensione al rischio, i risultati che si vogliono ottenere e i mercati finanziari sui quali concentrarsi, utilizzando lo studio di grafici e modelli per pianificare ogni investimento in modo accurato. (Nota stampa)