Peschici, 16 dicembre 2020. La Procura di Foggia ha rigettato la richiesta di nullaosta per le esequie del corpo Michele Mastromatteo, presentata dalla sua famiglia assistita dall’Avv. Giuseppe Falcone e dalla collega Avv. Fiorella Trocano.

Il motivo del rigetto è dovuto al fatto che le analisi del DNA sono ancora in corso. “Un mese e mezzo è eccessivo per effettuare gli esami. La data era prevista per il 6 novembre” ha dichiarato l’Avv. Falcone.