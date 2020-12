Zullo: “Dia risposte sui vaccini anti-influenzali, rsa e tamponi: in italiano”

Di seguito la dichiarazione del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo

“L’assessore Pierluigi Lopalco pensa di suggestionare e distrarre i pugliesi con termini anglosassoni. Come direbbe un noto giornalista (Nicola Porro): ‘TOC TOC’… Lopalco quelle che tu chiami le CONTROL ROOM altro non sono i servizi di assistenza territoriale e domiciliare che in Puglia sono fallimentari! Vorrei, per altro, ricordare all’assessore che un altro termine anglosassone ha già portato male: contact tracing… in Puglia è saltato!

“E allora invitiamo Lopalco a fare meno slogan e più fatti. Perché mentre dichiara che la Puglia è già pronta per la somministrazione del vaccino anti-covid, gli ricordiamo che un milione di pugliesi sta ancora aspettando quello anti-influenzale. Ci dica: cosa sta facendo la Regione Puglia per sollecitare l’azienda farmaceutica a rispettare il contratto che prevedeva l’invio di due milioni di dosi?

“Così come Lopalco ci dica: la Regione Puglia, le Asl in modo particolare, pensa davvero di recuperare gli infermieri negli ospedali e strutture territoriali pubblici togliendoli alle RSA? E come pensa di continuare a garantire l’assistenza degli anziani? Gli infermieri sono come la coperta di Linus, se li togli da una parte quella rimane scoperta, ed è il caos! E sempre a proposito di anziani ed RSA quanti tamponi molecolari vengono puntualmente eseguiti a ospiti e operatori sanitari per fare in modo che le strutture non diventino focolai?

“L’assessore Lopalco cominci a rispondere a queste domande… in italiano e, come si dice dalle mie parti, magari anche ‘terra terra’!”.