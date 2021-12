StatoQuotidiano.it, Manfredonia 16 dicembre 2021. Continuano i furti e i tentati furto d’auto a Manfredonia. Negli scorsi giorni un’altra autovettura è stata sottratta furtivamente nel centro storico.

“Si avverte la mancanza di sicurezza e di ordine pubblico in città”, dice Roberto, nome di fantasia a StatoQuotidiano. L’uomo racconta di essere stato vittima di recente del furto della propria auto.

“In questo momento storico, nel Gargano e nella Provincia di Foggia c’è volontà di rieducare, di formazione, di civiltà e senso di civismo. Lo Stato deve intervenire sul territorio anche per queste situazioni. Qui, parliamo di professionisti, che agiscono con velocità, con qualsiasi mezzo. Ci sono state così tante situazioni analoghe, oramai il cittadino non si sente tutelato a sufficienza”.

“Lo Stato deve intervenire con maggiore incisività sulla sicurezza pubblica e sul tema dei furti d’auto in Capitanata, soprattutto in questo momento che si vorrebbe rieducare la cd ‘zona grigia’. Quindi, un paese che investe nel turismo ma non investe nella sicurezza è un paese che non viene tutelato dallo Stato. Di recente, alcune agenzie assicurative evitano di assicurare i mezzi per i furti e per gli incendi”.