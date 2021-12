StatoQuotidiano.it, Manfredonia 16 dicembre 2021. “(…) la decisione impugnata (sentenza n. 1554/2021 del TAR per la Puglia) si giustifica anche in considerazione del fatto che le questioni sottese al ricorso sono già state definite dalla sentenza del TAR Puglia n. 1601/2018, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8455/2019 (…)”.

Con recente ordinanza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha respinto l’istanza cautelare relativa al ricorso del 2021, proposto da Bar Centrale Sas di Romito Francesco & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, contro il Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Siponta Totaro, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1554/2021.

La sentenza 1554/2021 del TAR PUGLIA DI BARI (ATTO INTEGRALE) Si fa riferimento al provvedimento emesso in data 19.9.2020 dal dirigente del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Manfredonia, con cui si è ingiunto di rimuovere la struttura pertinenziale al locale condotto dalla società ricorrente (“Guarda che Luna” sita in località Acqua di Cristo), ripristinando lo stato dei luoghi; e per quanto possa occorrere della determina dirigenziale del Comune di Manfredonia n. -OMISSIS- del 13.3.2019 e successiva determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 15.1.2020, entrambe sospese dall’amministrazione; nonché dell’atto del 23.10.2020, prot. n. -OMISSIS-, del Comune di Manfredonia con il quale, in riscontro all’atto di invito e diffida per l’esercizio del potere di autotutela in esecuzione della sentenza penale del Tribunale di Foggia n. -OMISSIS-, il responsabile del servizio e il dirigente del Settore Urbanistica e SUE hanno stabilito di dover “necessariamente dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-”.

“Considerato, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, che la decisione impugnata (sentenza n. 1554/2021 del TAR per la Puglia) si giustifica anche in considerazione del fatto che le questioni sottese al ricorso sono già state definite dalla sentenza del TAR Puglia n. 1601/2018, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8455/2019; quest’ultima pronuncia, seppur impugnata per revocazione, allo stato non è stata sospesa; la sentenza penale del Tribunale di Foggia non appare idonea a vincolare l’amministrazione, tenuto conto che il Comune non era neppure parte di tale giudizio”, il Consiglio di Stato si è espresso con il provvedimento del 10 dicembre 2021 come sopra riportato.