“Non è una foto d’epoca. È stata scattata ieri a Monte Sant’Angelo”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 16/12/2021- “Vicino a questo angolo di Monte Sant’Angelo abitava mia nonna Lucia e chissà quante volte avrà visto e vissuto momenti come quello fissato in questo fotogramma. Non è una foto d’epoca. È stata scattata ieri, sul set del film che il regista americano Abel Ferrara sta girando su Padre Pio.