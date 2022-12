Amiu Spa: “Utili a Bari, disastri a Foggia” così le associazioni in piazza

Stato Quotidiano, 16 dicembre 2022. “Gestione impianto Tmb: tutti i costi di gestione sono a carico del comune di Foggia, Bari non sostiene alcun costo e gli utili sono finalizzati a incentivare e supportare la raccolta porta a porta che a Foggia appare impossibile attivare”. “Oltre all’ecotassa dal 2023 pagheremo una forte sanzione per non aver raggiunto la percentuale di raccolta differenziata”. “A Bari più utili, a Foggia più disastri”. Sono queste alcune delle scritte sui cartelli dei cittadini e delle associazioni che stanno protestando sotto il comune contro l’affidamento ad Amiu, 9 anni per cui l’associazione “Società civile” ha inoltrato un’istanza di annullamento in autotutela controfirmata da alcuni legali.

La Società civile di Foggia scende in piazza: “Amiu io ti rifiuto”

“Il servizio Amiu non ha i titoli- dice la presidente di ‘Società Civile’ Lucia Aprile- perché il piano industriale non prevede investimenti, tanto è vero che le uniche assunzioni previste sono 10 unità in più. Nel piano industriale, inoltre, non si parla di porta a porta. Stanno millantando una differenziata che nei fatti già esiste, segnalata dai bidoni in strada, ma è lasciata alla libera volontà dei cittadini”.

Già prima della conferenza stampa tenuta stamattina dai commissari del Comune di Foggia e i vertici di Amiu, è stata annunciata òa raccolta dell’umido nei cassonetti marrone. Inoltre, una deliberazione commissariale, ha approvato le sanzioni amministrative per chi viola le norme in materia conferimento dei rifiuti indifferenziati, della frazione organica e degli imballaggi di carta, cartone, plastica e metalli, vetro. Sanzioni che vanno da 50 a 500 euro.

Amiu Foggia posiziona cassonetti marrone per la raccolta differenziata

Il piano industriale dei rifiuti stilato dai commissari presuppone finanziamenti e impianti da realizzare con risorse economiche da aggiudicarsi, e anche per questo è contestato in toto dal comitato. Dunque dopo un mese di contestazione- anche se la storia viene da lontano visto che dal 2013 Amiu spa Puglia conta 51 proroghe, da ultimo la 52esima- l’incontro con i commissari che poi hanno proseguito nel loro progetto, il piano industriale dei rifiuti e la conseguente relazione sull’affidamento di 9 anni alla spa Amiu Puglia, e dopo un’affollata assemblea presso il Conart, oggi sono scesi in piazza.