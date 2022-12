Calcio in lutto: addio a Sinisa Mihajlovic, iI difensore dal mancino velenoso

StatoQuotidiano.it Roma, 16 Dicembre 2022. L’ex allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è morto stamani all’età di 53 anni, a causa di una grave forma di leucemia. Calcio italiano in lutto per un calciatore e un personaggio molto amato da tutti gli appassionati sportivi.

Il serbo, vinse la Coppa Campioni con la Stella Rossa, ha poi militato in Roma, Sampdoria, Lazio ed Inter. Nel corso della sua carriera ha allenato Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Lazio ed Inter.

L’ex calciatore nonostante una strenua lotta fatta di cure e speranze non ce l’ha fatta. Una lunga battaglia dal 2019, da quando gli fu diagnosticata. Lascia la moglie Arianna e i suoi 5 figli ed una nipotina.

Tra i difensori più forti dell’ultimo ventennio, Sinisa era ricordato per le sue formidabili punizioni dal sinistro velenoso, quasi sempre una sentenza per i portieri e le difese avversarie. Un professionista staordinario, disponibile con tutti, che ha lasciato una traccia indelebile nei compagni di squadra e nei calciatori che lui stesso ha allenato. Memorabile la scena toccante con i giocatori sotto la sua finestra dell’ospedale.

Poi la convalescenza, il ritorno in panchina con la speranza di aver abbattuto il “mostro”, la nuova fermata con le terapie, sino ad oggi.

IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA

Come riportano le testate nazionali, la famiglia Mihajlovic ha ora diramato un comunicato nel quale annuncia la scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte «ingiusta e prematura». «La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic».

«Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti – prosegue il comunicato della famiglia Mihajlovic -. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato».

IL POST SUI SOCIAL DEL BOLOGNA

“A Bologna abbiamo vissuto insieme a lui tre anni e mezzo meravigliosi e terribili, in uno stato d’animo che di solito non accompagna le spensierate vicende del pallone. Non solo il club, ma tutta la città lo ha accompagnato per quanto possibile in questo duro cammino: il Comune gli ha conferito la cittadinanza onoraria, i tifosi hanno rivolto al cielo i loro auspici di guarigione salendo in processione alla basilica di San Luca, il luogo dell’anima di tutti i bolognesi. Bolognesi che oggi ti piangono, Sinisa, abbracciando idealmente Arianna e i tuoi figli, sapendo bene che un “concittadino” così, una volta entrato nel cuore di tutti, ci resterà per sempre. Più vivo, più vittorioso che mai”, scrive la società Bologna calcio sui social.