Come verificare se una persona è un cattivo pagatore?

Per verificare se una persona è un cattivo pagatore, bisogna prestare attenzione ad alcuni segnali particolari.

Infatti, l’individuo in oggetto potrebbe avere alle spalle una storia di pagamenti in ritardo (o di mancati pagamenti), così come avere una elevata quantità di debito rispetto al proprio reddito.

In aggiunta alle suddette verifiche, bisognerebbe anche accertarsi della presenza di una bassa valutazione del credito, unitamente al fatto di avere difficoltà ad ottenere finanziamenti o carte di credito a causa del proprio storico.

Tuttavia, è importante notare che questi sono solo alcuni segnali di rilievo ma non prove definitive che una persona sia effettivamente un cattivo pagatore.

Pertanto, dopo aver elencato grossomodo tutte le motivazioni che potrebbero farci presumere che una persona sia un cattivo pagatore, cerchiamo ora di darvi qualche informazione in più a riguardo.

La visura CRIF

Per poter ottenere un quadro generale della storia creditizia di una persona o di un’azienda, è necessario richiedere una visura CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria).

Infatti, questa speciale tipologia di visura permette di ottenere informazioni inerenti la storia creditizia di una persona o di un’azienda.

Nel dettaglio, la visura CRIF include diverse informazioni, tra cui il profilo creditizio, il rating di credito, eventuali protesti ed il livello di indebitamento.

Detto ciò, è importante notare che la visura CRIF non fornisce una valutazione definitiva della solvibilità di una persona o di un’azienda, pertanto non dovrebbe essere utilizzata come unica fonte di informazione al fine di prendere decisioni finanziarie.

Infatti, un’altra visura estremamente utile a riguardo è la visura protesti.

La visura protesti

Una visura protesti è un documento che contiene informazioni su eventuali protesti, presentati contro una persona o contro un’impresa.

Difatti, un protesto è a tutti gli effetti una dichiarazione ufficiale di un creditore che afferma che un debitore non ha pagato una determinata somma di denaro.

Quando può essere utile una visura protesti?

Una visura protesti può essere utile in diverse situazioni.

Ad esempio, essa potrebbe essere esplicitamente richiesta da una banca prima di concedere un prestito ad una persona o ad un’impresa, oppure ancora, per verificare se il richiedente ha dei debiti insoluti o ha dei protesti presentati contro di lui.

In questo caso, la visura protesti può aiutare la banca a valutare il rischio di concedere il prestito e a stabilire se il richiedente è una persona affidabile o meno.

Inoltre, una visura protesti può essere utile anche per chi cerca di aprire un nuovo conto corrente, poiché può fornire informazioni su eventuali protesti presentati contro di lui e sulla sua situazione finanziaria.

In aggiunta, essa potrebbe essere utile anche per chi sta cercando di ottenere un finanziamento per un’attività commerciale, poiché tramite essa è possibile valutare il rischio di concedere il finanziamento e di stabilire se l’impresa è solvibile o meno.

Altri casi in cui una visura protesti potrebbe risultare indispensabile, includono la verifica della situazione finanziaria di un’impresa con cui si vuole fare affari, al fine di verificare se ci sono protesti presentati contro di essa o se ha tutt’ora dei debiti insoluti, così come la verifica della situazione storico finanziaria di un possibile affittuario del nostro appartamento.

In estrema sintesi, potremmo quindi affermare che una visura protesti risulta fondamentale nel fornire informazioni sulla situazione finanziaria di una persona o di un’impresa e per aiutare un istituto di credito o una banca a valutare il rischio di concedere un prestito o un finanziamento.

Come richiedere una visura protesti online?

Richiedere una visura protesti direttamente online è davvero una procedura molto semplice.

Infatti, per poterlo fare, bisognerà collegarsi al sito EasyVisure e richiedere questa tipologia di servizio: visura protesti.

La visura in oggetto, verrà quindi recapitata sulla propria casella email in pochissimo tempo.

Inoltre, la somma da versare per poterla ottenere è estremamente irrisoria, se comparata alla mole di informazioni cui potremmo attingere.

In che modo si viene iscritti nel Registro informatico dei protesti?

Il Registro informatico dei protesti è un elenco pubblico in cui vengono annotati i protesti cambiari, ovvero gli atti pubblici con cui si dà notizia di un mancato pagamento di una cambiale, di un assegno bancario o di un effetto di cambio.

Per essere iscritti nel Registro informatico dei protesti, è necessario che il titolare di una cambiale o di un altro effetto di cambio, presenti il documento al protesto presso la cancelleria del tribunale o presso una banca autorizzata.

Il protesto, deve essere redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale e deve contenere le informazioni relative al documento che non è stato pagato, unitamente al suo importo e al nome del debitore (che assumerà il cosiddetto appellativo di “protestato”).

Una volta presentato il protesto, esso viene annotato quindi nel Registro informatico dei protesti, dove resterà per un periodo di tempo determinato dalla legge.

Infatti, la durata dell’iscrizione nel Registro dei protesti dipende dal tipo di effetto di cambio che è stato oggetto del protesto.

Ad esempio, per le cambiali il periodo di iscrizione è di 5 anni, mentre per gli assegni bancari è di 3 anni.

A tal proposito, è importante sottolineare che l’iscrizione nel Registro dei protesti potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione finanziaria della persona, in quanto può rendere molto più difficile l’ottenimento di prestiti o di finanziamenti.

Pertanto, se avete ricevuto una cambiale o un altro effetto di cambio e non siete in grado di pagarlo, è consigliabile cercare una soluzione alternativa, come ad esempio la negoziazione di un piano di pagamento con il creditore, prima che il documento venga presentato al protesto.

Qual è la differenza tra una visura protesti e una visura CRIF?

In conclusione, andiamo quindi ad elencare le principali differenze tra queste tipologie di visura, le quali risultano estremamente utili al fine di valutare se un individuo è un cattivo pagatore.

Ebbene, partendo proprio dalla visura protesti, potremmo affermare che essa rappresenta un documento che fornisce informazioni sui protesti presenti nei Registri pubblici a carico di una persona o di un’impresa.

I protesti, sono quindi atti pubblici che vengono trascritti quando una persona o un’impresa non adempie ad un obbligo di pagamento, come ad esempio un assegno non incassato o un finanziamento non restituito.

La visura protesti può essere richiesta da banche, finanziarie, società di recupero crediti e altri soggetti interessati a conoscere la situazione debitoria di una persona o di un’impresa.

Per quanto riguarda la visura CRIF, invece, stiamo parlando di una visura erogata da una società privata (per l’appunto il CRIF), il quale raccoglie e gestisce informazioni sulla solvibilità di persone fisiche e giuridiche.

La visura CRIF fornisce dunque informazioni sulla storia creditizia di una persona o di un’impresa, compresi eventuali ritardi o mancati pagamenti di finanziamenti o prestiti.

La visura CRIF può essere richiesta da banche, finanziarie e altri soggetti che hanno bisogno di valutare la solvibilità di una persona o di un’impresa prima di concedere un finanziamento o un prestito.

In estrema sintesi, la visura protesti fornisce quindi informazioni sui protesti presenti nei Registri pubblici a carico di una persona o di un’impresa, mentre la visura CRIF fornisce informazioni sulla storia creditizia di una persona o di un’impresa. (nota stampa).