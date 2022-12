Ferrovie in Puglia, Emiliano: “Massimo impegno per la Bari-Napoli”

BARI, 16/12/2022 – “Ci impegneremo al massimo per il collegamento ferroviario diretto fra Bari e Napoli”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione del nuovo servizio regionale veloce di Trenitalia Lecce-Brindisi-Bari.

Il governatore ha ricordato anche i progressi degli ultimi anni sul fronte infrastrutture: “Il volto della Regione è cambiato con la stazione di Bari e quelle di altre città che sono in via di ristrutturazione, con i collegamenti istituiti fra le stazioni e gli aeroporti. Questa rivoluzione a Bari è particolarmente intensa – ha proseguito -. Questa stazione fra qualche anno diventerà il più grande parco della città, sulla base di un progetto che risale a quando ero sindaco, e si collegherà alla caserma Rossani”. “Questi nuovi treni – ha concluso – faranno pensare a molti che è meglio viaggiare in treno che in macchina”. (ansa)