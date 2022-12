Foggia, Amiu presenta piano per la differenziata: polemiche dai cittadini

Foggia, 16 dicembre 2022 – Oggi è stato il grande giorno della conferenza stampa convocata dalla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia e da Amiu Puglia, un’evento informativo che dovrebbe segnare una ripartenza per il servizio di raccolta differenziata a Foggia.

Presente tra gli altri anche il neo presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate.

Riassumendo, quella di stamattina è stata un’iniziativa pensata per illustrare le regole per una corretta raccolta differenziata alla città. Nè più nè meno.

Saranno rimasti delusi quelli che si aspettavano maggiori risposte e garanzie, anche se la stampa ha cercato di ottenere più indicazioni possibili.

Probabilmente parte dell’amarezza scaturisce dal fatto che non è la prima volta che il capoluogo dauno si trova dinanzi ad una situazione simile: negli anni passati sono stati attivati altri servizi sperimentali che non hanno dato assolutamente i risultati desiderati.

Sono state tirate fuori diverse criticità legate al servizio, mai negate dai presenti. Rispondendo ai giornalisti la Commissione ha però garantito che in caso di inadempienze, questa volta, sia prevista la clausola che comporta addirittura la rescissione del contratto.

La società Mediafarm si è occupata della campagna di comunicazione: ‘Il futuro nelle tue mani’. Durante l’incontro di stamattina sono state distribuite inoltre diverse brochure informative.

Il servizio sperimentale di raccolta della frazione organica

Amiu mira a cambiare il sistema della raccolta differenziata di Foggia a partire dall’introduzione di carrellati per il conferimento della frazione organica, quella maggiormente prodotta dai cittadini.

Il progetto pilota partirà già da lunedì 19 dicembre 2022 nel quadrante sud di Foggia, nel quadrilatero tra corso del Mezzogiorno, viale Virgilio, viale Michelangelo e via Gandhi. Un periodo di prova di tre mesi, nel quale Amiu raccoglierà i dati necessari alla verifica del servizio e controllerà il corretto funzionamento della linea.

Le polemiche: la ‘Società Civile’ scende in piazza

Le precisazioni di Amiu non hanno convinto i membri della ‘Società Civile’ che in serata sono scesi in Piazza, dinanzi al Comune di Foggia, per protestare contro la proroga del servizio per ulteriori 9 anni.

Si è trattato principalmente di un’assemblea pubblica che ha visto una serie di interventi, coinvolgendo circa un centinaio di persone su strada.

Sugli striscioni ben evidente la scritta “Amiu io ti rifiuto”, slogan urlato anche da qualche manifestante indignato.

La presidente Lucia Aprile sottolinea a StatoQuotidiano come si tratti di manifestazioni nate soprattutto per evidenziare la scarsa qualità del servizio di Amiu Puglia offerto alla città.

A cura di Gianluigi Cutillo, 16 dicembre 2022

Fotogallery G.Cutillo: