“Mafia, il cavallo di battaglia degli inconcludenti”. Salvemini gliele manda a dire “al signor Rossi”

Manfredonia, 16 dicembre 202.2 Basta farsi pubblicità con l’argomento “Mafia”. Che la mafia è una montagna di merda bisogna sempre gridarlo così come lo gridiamo tutti noi manfredoniani onesti (e ne siamo tanti, anzi, la maggioranza), ma che questo grido debba essere strumentalizzato per fini pubblicitari, no. E’ ora di…FINIRLA!. Non prendiamo lezioni di legalità da chi ha portato l’ASE allo sfascio affacciandosi in azienda una volta al mese.

Iniziamo a restituire i soldi percepiti a titolo di emolumenti visto il lapalissiano fallimento del mandato espletato. Diamo una spiegazione ai lauti incarichi per consulenze esterne conferiti a professionisti di Roma, Torino ecc….

Spieghiamo alla cittadinanza perchè la raccolta differenziata è sostanzialmente fallita (da due anni la percentuale è ben oltre sotto la soglia del 65%) ma, soprattutto, informiamo i cittadini che se continua così la tassa sui rifiuti schizzerà alle stelle. Siamo stufi di subite questi vili attacchi dai forestieri.

Manfredonia si ama! Pertanto, o si collabora per la sua rinascita o si toglie il disturbo. Viva la LEGALITA’ e Abbasso la mafia.

A cura di Angelo Salvemini, Assessore, con delega a LAVORI PUBBLICI (Infrastrutture ed Aree Industriali, Rete viaria, Manutenzione beni pubblici, Trasporti, Polizia Locale, Grandi Eventi).