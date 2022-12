Monte Sant’Angelo, offerta di lavoro alla Sisecam Flat Glass South Italy

La Şişecam Flat Glass South Italy, azienda turca leader del mercato globale del vetro piano, ricerca per lo stabilimento di Monte Sant’Angelo (FG):1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

Il Gruppo Şişecam si colloca tra le organizzazioni più radicate in Turchia ed è un player globale nei segmenti di business che comprendono tutti i settori di base del vetro, come il flat glass, i prodotti per la casa in vetro, gli imballaggi in vetro e la fibra di vetro, nonché i composti della soda e del cromo. Il Gruppo, che opera in quattro settori commerciali principali quali il “Flat glass”, i “Prodotti per la casa in vetro”, gli “Imballaggi in vetro” e le “Sostanze chimiche”, oltre che in Turchia ha stabilimenti di produzione in Germania, in Italia, in Bulgaria, in Romania, in Slovacchia, in Ungheria, in Bosnia-Erzegovina, nella Federazione Russa, in Georgia, in Ucraina, in Egitto e in India.