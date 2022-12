Puglia, lega il cane all’auto e lo trascina fino ad ammazzarlo

LECCE, 16/12/2022 – Un maremmano azzanna ed uccide due delle sue galline e lui si vendica trascinandolo con una corda con l’auto, fino ad ucciderlo. È accaduto in mattinata a Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, dove un pensionato è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di uccisione di animali.

Il terribile episodio si è verificato attorno alle 10.30 del 15 dicembre sulla strada che collega la frazione con Santa Cesarea Terme, sotto gli occhi di una guardia zoofila volontaria, che è riuscita a fermare l’uomo e ad allertare le forze dell’ordine. «Stavo raggiungendo i tre maremmani che accudisco – racconta la guardia zoofila Dalia Carelli – quando ho visto questo signore, che stava trascinando il cane con la sua auto. Non correva, anzi andava piano.

Ho iniziato a suonare insistentemente il clacson, ma lui non si fermava. Così l’ho sorpassato e l’ho bloccato con l’auto. Quando siamo scesi, è addirittura sembrato stupito che il cane fosse morto. Mi ha chiesto di aiutarlo e di non chiamare i carabinieri, ma io non ho perso un istante per farlo». Stando a quanto dichiarato dal pensionato, di Cocumola (frazione di Minervino di Lecce), il maremmano sarebbe entrato nella sua proprietà ed avrebbe ucciso due galline. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.