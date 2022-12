Quali integratori prendere per la stanchezza?

Sentirsi sempre stanchi può essere debilitante, oltre che il segnale di un possibile problema fisico o mentale. Che sia dovuto allo stress, alla mancanza di sonno o ad una patologia di base, la stanchezza può avere un grave impatto sulla qualità della vita. Se state cercando un modo per combattere la stanchezza, senza ricorrere a farmaci o a litri di caffeina, gli integratori possono fare al caso vostro, e li si può trovare facilmente anche su shop come FarmaOra ad esempio. Diamo un’occhiata ad alcuni dei supplementi noti per la loro capacità di aiutare a combattere la spossatezza.

Integratori di ferro

La carenza di ferro è la causa più comune alla base della stanchezza, ed è particolarmente diffusa tra le donne e i bambini piccoli. Il ferro aiuta a trasportare l’ossigeno in tutte le parti del corpo, compresi i muscoli e il cervello. Se i livelli di ferro sono bassi, l’organismo non riceve abbastanza ossigeno e ci si sente sempre stanchi. L’assunzione di un integratore di ferro può contribuire a migliorare i livelli di energia, aumentando la quantità di ossigeno che raggiunge le cellule. Tuttavia, come per ogni altro integratore, è importante parlare con il proprio medico prima di assumerlo.

Integratori al guaranà

Il guaranà è una pianta originaria della foresta amazzonica, ed è nota perché contiene alti livelli di caffeina e altri stimolanti come la teobromina, che possono aiutare a combattere la stanchezza. Gli integratori di guaranà si assumono in genere sotto forma di capsule, e possono essere coadiuvati da altri elementi come la vitamina B12, la taurina e la tirosina.

Vitamine del gruppo B

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per la produzione di energia nell’organismo, perché aiutano a convertire ciò che mangiamo in “carburante” per le nostre cellule. Le vitamine B svolgono anche un ruolo importante nella formazione dei globuli rossi e nel funzionamento del sistema nervoso, entrambi fondamentali per combattere la stanchezza. Un integratore di vitamine del complesso B è una buona opzione, come nel caso della B12 o della B6, fra le più efficaci.

Integratori di magnesio

Il magnesio svolge un ruolo fondamentale per la produzione di energia e per la contrazione muscolare. Non a caso, bassi livelli di questo macroelemento possono provocare una sensazione di spossatezza e letargia durante la giornata. Il magnesio è anche coinvolto in oltre 300 reazioni biochimiche nell’organismo, quindi è importante assicurarsi di assumerne una quantità sufficiente, soprattutto se ci si sente spesso affaticati, consumando alimenti ricchi di questa sostanza o assumendo un integratore ad hoc.

Integratori di Coenzima Q10 (CoQ10)

Il CoQ10 è un antiossidante presente naturalmente nelle nostre cellule, che aiuta a produrre energia dai grassi e dai carboidrati, e che ha anche il compito di proteggerci dai danni causati dai radicali liberi. Bassi livelli di CoQ10 sono stati collegati ad un aumento del rischio di sindrome da stanchezza cronica (CFS), quindi l'assunzione di un integratore apposito può contribuire a ridurre i sintomi associati a questa condizione.