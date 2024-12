“Le 8 posizioni in più registrate rispetto allo scorso anno nella Classifica redatta dal Sole 24 Ore per la Qualità della Vita rappresentano un importante segnale di inversione di tendenza per una provincia, quella di Foggia, dalle grandi potenzialità e risorse e che non merita di essere regalata nel fondo, nonostante l’opera e le convinzioni dei detrattori in servizio permanente.

Una provincia e un comune capoluogo nel quale le Istituzioni hanno operato ed opera con diligenza, rigore, competenza, e che ha tutte le qualità e la volontà di risollevarsi e riemergere dalle sabbie mobili dell’immobilismo, della rassegnazione, della mancata programmazione e visione d’insieme, delle problematiche ignorate che diventano emergenze.

Il segnale lanciato dalla nostra comunità con questo balzo in avanti è importante e va considerato un nuovo inizio: il futuro sono certa che riserverà progressi ancora più significativi, e il Comune di Foggia farà la sua parte. Ci siamo e ci saremo sempre, ci impegneremo fino allo sfinimento per un ulteriore slancio, in costante e continuo ascolto e in connessione con la cittadinanza, con impegno, entusiasmo e rispetto del nostro Io plurale, protagonisti di concerto con una provincia che merita ben altre posizioni per la sua bellezza, per le specificità e opportunità che offre.

Buona crescita, buon Natale Foggia, buon Natale alla provincia di Foggia. Auguri sinceri che siano anche congratulazioni, stima e fiducia nel domani.”

Lo dice il sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo.