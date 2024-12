Concerto della "Sistemus Big Band" per il Natale di Comunità: Manfredonia celebra l’unione e la condivisione

Un evento all’insegna della musica, della condivisione e della solidarietà animerà la città di Manfredonia. Lunedì 16 dicembre 2024, a partire dalle ore 17:30, il Teatro Comunale “Lucio Dalla” ospiterà la I Edizione del Natale di Comunità, un appuntamento pensato per unire e coinvolgere l’intera cittadinanza nel clima natalizio.

Organizzato dall’Associazione di Volontariato “SS. Redentore” ETS di Manfredonia in collaborazione con la Parrocchia “SS. Redentore” Chiesa Croce e con il patrocinio della Città di Manfredonia, l’evento punta a celebrare i valori della comunità e della solidarietà.

Un concerto imperdibile

Protagonista della serata sarà la “Sistemus Big Band”, ensemble musicale che regalerà al pubblico un emozionante concerto. La musica, linguaggio universale per eccellenza, accompagnerà questa iniziativa che vuole essere un momento di gioia e di riflessione per tutte le famiglie e i cittadini di Manfredonia.

Un messaggio di solidarietà e condivisione

L’iniziativa si ispira a valori profondi e universali, come sottolineato nella citazione di Papa Francesco, riportata nel manifesto dell’evento: “Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo”.

Un messaggio potente, che invita a riflettere sull’importanza della solidarietà, dell’ascolto e della cura verso chi è più fragile e bisognoso.

Un Natale per tutti

Il Natale di Comunità rappresenta un’occasione speciale per vivere lo spirito autentico del Natale, promuovendo la coesione sociale e creando un momento di condivisione aperto a tutti. Una serata che combina la bellezza della musica con la forza del volontariato e della solidarietà.

L’appuntamento è quindi fissato per lunedì 16 dicembre 2024 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. Un evento da non perdere per celebrare insieme il valore della comunità nel cuore delle festività natalizie.