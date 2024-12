L’assessorato alle Politiche Sociali, d’intesa con il Pronto Intervento Sociale, l’arcidiocesi Foggia-Bovino, associazioni ed enti del terzo settore, ha predisposto il potenziamento degli interventi e delle iniziative mirate ad affrontare l’Emergenza Freddo in città e garantire una doverosa assistenza a persone senza fissa dimora, in condizione di grave emarginazione sociale e bisognose di supporto e assistenza concreta.

Nello specifico, è stata predisposta una raccolta di indumenti invernali e coperte presso gli sportelli del Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) – previo chiamata al numero verde 800942254 – e da consegnare poi in via Ernesto Petrone 14, in viale Candelaro 90/N e in via Montegrappa n. 102.

Proseguirà il servizio di colazione e docce calde il lunedì, il mercoledì e il venerdì presso la parrocchia San Pio X dalle ore 9 alle ore 11, il martedì e il sabato dalle ore 9 alle 11 presso la chiesa Santissimo Salvatore, e verrà garantita la distribuzione di pasti caldi, latte caldo e biscotti, indumenti e coperte durante il servizio serale svolto dall’Associazione Fratelli della Stazione nella stazione ferroviaria e nelle zone limitrofe dal martedì al venerdì, dalle ore 20.30 fino alle 22 circa.

E’ stato potenziato il servizio di Unità mobile P.I.S. coordinato con gli interventi della sezione di Foggia della Croce Rossa Italiana, al fine di ottimizzare gli interventi stessi effettuati nel perimetro cittadino, dal lunedì al sabato dalle ore 19 alle ore 22. E’ stata incrementata la disponibilità di stanze destinate all’accoglienza maschile di persone senza fissa dimora presso i locali della Caritas diocesana, in aggiunta ai posti nel dormitorio in via Mastelloni;e la disponibilità di locali presso strutture di prima accoglienza da destinare ad attività diurne, presso il Centro interculturale Baobab- ‘Sotto la stessa ombra’, il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 e il mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 13.

Grazie al supporto della Caritas diocesana e delle parrocchie, è stato aumentato il numero di pasti offerti: dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 viene fornito il pranzo presso la parrocchia dell’ Immacolata, e il martedì, mercoledì, giovedì e sabato viene garantita la cena presso la parrocchia di San Salvatore dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Ogni domenica continuerà l’alternanza tra le varie parrocchie della diocesi per la preparazione del pranzo, mentre dalle ore 17.30 presso la parrocchia San Pio X è sempre possibile cenare. Infine, l’associazione Bethel Italia cura e curerà il servizio cena il lunedì e il venerdì dalle 17 alle ore 19, e in tale occasione sarà possibile ritirare indumenti pesanti e coperte.

“La collaborazione con chiunque opera a servizio delle persone più fragili ed emarginate è continua e costante, la rete della solidarietà e dell’inclusività nella nostra città è stretta e commovente” spiega l’assessora Simona Mendolicchio. “Invito i cittadini a rivolgersi allo Sportello P.I.S. e a segnalare situazioni di criticità e disagio, di solitudine ed abbandono, a guardare l’altro e l’altra meno fortunati con benevolenza e non distanza, senza pregiudizi di sorta” il suo appello conclusivo