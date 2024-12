Foggia-Picerno 1-0: Decisivo Parodi, satanelli di misura (foto - video - interviste)

Foggia-Picerno 1-0: Decisivo Parodi, i Satanelli si impongono di misura

Il Foggia di Zauri continua il suo momento positivo e, allo stadio Zaccheria, conquista una vittoria importante contro il Picerno con il risultato di 1-0.

Una prestazione solida, la sesta consecutiva senza sconfitte per i rossoneri, che si confermano in grande forma con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime uscite. Decisivo il colpo di testa di Parodi nel primo tempo.

Le formazioni

Zauri schiera il suo ormai consueto 4-3-3, affidandosi al trio d’attacco composto da Millico, Emmausso e Orlando. Per il Picerno, mister Tomei opta per il 4-2-3-1 con Bernardotto unica punta, confermando la formazione che ha battuto la Turris nel turno precedente.

Foggia (4-3-3): Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Vezzoni; Tascone, Gargiulo, Mazzocco; Orlando, Millico, Emmausso.

AZ Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gili, Nicoletti, Guerra; Franco, De Ciancio; Energe, Esposito, Petito; Bernardotto.

La cronaca del match

Il Picerno inizia subito aggressivo. Al 6’, primo brivido per il Foggia: calcio d’angolo dei lucani, Energe devia al volo ma un difensore rossonero salva sulla linea. Al 16’, ancora Picerno vicino al gol: Petito entra in area dalla destra e crossa al centro, ma Camigliano riesce a deviare in angolo con un intervento decisivo.

Il Foggia cresce alla distanza e, al 30’, si fa vedere per la prima volta: Millico batte un angolo dalla sinistra, Parodi colpisce di testa ma la palla finisce di poco fuori. Al 37’, arriva il vantaggio rossonero: stavolta è un angolo dalla destra battuto da Millico, Parodi stacca più in alto di tutti e insacca l’1-0.

Il Picerno reagisce subito. Al 44’, occasione clamorosa per il pareggio: Guerra serve Petito, che da solo in area calcia alto un rigore in movimento. Si va al riposo con il Foggia in vantaggio, ma con il Picerno vivo e pericoloso.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Picerno parte all’attacco. Al 47’, Franco ci prova dalla distanza, ma Perina si supera e respinge. Sulla ribattuta, Energe serve Bernardotto che segna a porta vuota, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Il Foggia risponde al 52’ con un’azione spettacolare: Emmausso serve Millico al volo al limite dell’area, ma Summa con un intervento strepitoso evita il raddoppio. Ancora Millico protagonista al 78’: il suo tiro dal limite termina di poco a lato.

Nonostante i tentativi finali del Picerno e i cambi da entrambe le parti, il risultato non cambia. Dopo quattro minuti di recupero, il Foggia porta a casa i tre punti, mentre il Picerno, pur meritando il pareggio, esce sconfitto.

Marcatori e arbitro

Marcatori: 37’ Parodi (Foggia).

Arbitro: Alberto Poli di Verona (assistenti Stefania Genoveffa Signorelli e Simone Mino).

Note

Ammoniti: Franco (27’, AZ Picerno), Pagliai (35’, AZ Picerno). Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Fonte: BasilicataNotizie.it

fotogallery enzo maizzi