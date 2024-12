Il tradizionale “Concerto di Natale” di Suoni del Sud andrà in scena con il grande gospel sabato 21 dicembre, alle 20, al Teatro comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. L’atteso evento chiuderà la programmazione del 2024 di Bottega degli Apocrifi.

Ad esibirsi saranno i celebri Washington Gospel Singers insieme all’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, diretta da Giuseppe Fabrizio, con gli arrangiamenti di Domenico de Biase.

Dopo il rapido sold out a Foggia, il tour prosegue al Dalla di Manfredonia con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica gospel e per tutti coloro che desiderano immergersi nel calore e nella magia delle feste natalizie, accompagnati da un coro di fama internazionale, il cui repertorio spazia dai classici come “Joshua Fit The Battle Of Jericho” e “Oh when the Saints” ai brani natalizi come “We wish you a Merry Christmas” e “Silent Night”.

I Washington Gospel Singers sono formati da Michelle Shelton (soprano), Eva Swanson (soprano), Brittany Marie (alto), Karin Evans (alto), William Brown (tenore), Glenn Shelton (piano) e il direttore Lamont Shelton.

Il gruppo è noto per il suono brillante, le armonie energiche e le sfumature ritmiche. Proveniente direttamente da Washington DC, è composto dalle voci soliste dei gruppi di Nate Brown & One Voices e del Tabernacle Baptist Church. La fusione di questi due cori, unita all’esperienza ventennale del direttore Lamont Shelton, promette un risultato di altissima qualità artistica e musicale. Shelton, un talentuoso direttore di coro e tenore, ha iniziato a cantare fin da bambino, scoprendo la sua vera passione durante il liceo. Ha perfezionato i suoi studi musicali alla Coppin State University e presso la New Shiloh School of Music di Baltimora sotto la guida di Mrs. Jean Carter.

I Washington Gospel Singers hanno ricevuto riconoscimenti in tutti gli Stati Uniti e sono considerati uno dei migliori ensemble gospel della regione di Washington DC. Durante la loro carriera, hanno condiviso il palco con artisti vincitori di Grammy Award come Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp, e CeCe Winans. La loro missione è diffondere il messaggio del Vangelo attraverso la musica, portando il pubblico in un viaggio indimenticabile.

Per informazioni sui biglietti, in vendita anche online su Vivaticket.com, si possono contattare i numeri di telefono 0884.532829, 335.244842 o scrivere a botteghino@bottegadegliapocrifi.it.

