Gravissimo incidente stradale al bivio di San Matteo: una vittima (foto)

Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è noto per essere uno dei più critici della zona, e diversi incidenti si sono verificati negli anni, suscitando preoccupazioni tra i residenti e gli automobilisti. La causa di questo nuovo incidente non è ancora chiara, ma le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, si parla di una vittima e feriti.

ENNESIMA TRAGEDIA SULLA SS272, NAPOLEONE CERA: BASTA SILENZI, QUESTA È UNA STRAGE ANNUNCIATA!

“Oggi, sulla SS272, si è consumata l’ennesima tragedia: un incidente mortale che si aggiunge alla lunga lista di vite spezzate su questa strada maledetta. È una strage annunciata, figlia dell’indifferenza e dell’inefficienza di chi avrebbe il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini. Da mesi denuncio la pericolosità dell’incrocio sulla SP272 e cosa è stato fatto? NULLA. Le istituzioni competenti – ANAS e Provincia di Foggia – hanno scelto di voltarsi dall’altra parte, ignorando appelli e tavoli tecnici, lasciando che la situazione degenerasse.

Non resterò in silenzio di fronte a questo disastro! Annuncio che presenterò una denuncia-querela contro ANAS e Provincia di Foggia per omissione di atti d’ufficio e responsabilità nella mancata messa in sicurezza dell’arteria stradale. Queste morti non possono e non devono passare inosservate!

La sicurezza stradale non è un privilegio, è un diritto. E chi non è in grado di garantire questo diritto deve risponderne nelle sedi opportune. È inaccettabile che i cittadini debbano pagare con la propria vita l’incuria e il menefreghismo delle istituzioni.

Ogni giorno di ritardo negli interventi è un rischio per chi percorre queste strade. Ora basta! Voglio giustizia per le vittime e interventi immediati per evitare ulteriori tragedie.”