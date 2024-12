L’Unione di Centro annuncia una nuova nomina nell’ambito della strategia di rilancio e rafforzamento organizzativo del partito in Puglia. Il dott. Vito Oronzo Orlando è stato designato Commissario provinciale dell’UDC Foggia. La decisione, condivisa con il Segretario Nazionale dell’UDC, on. Lorenzo Cesa, è stata formalizzata attraverso una lettera a firma dell’on. Gianfranco Chiarelli, commissario regionale dell’UDC.

Il dott. Orlando, stimato commercialista e figura politica di lungo corso, è noto per il suo impegno istituzionale e la sua esperienza amministrativa. È stato eletto consigliere comunale di Foggia per oltre vent’anni dove ha assunto la carica di assessore al bilancio e programmazione. Ha ricoperto l’incarico di membro del Comitato di gestione dell’U.S.L. Foggia 8 e del Co.Re.Co. Puglia.

Eletto consigliere regionale si è distinto per il suo lavoro orientato alla valorizzazione delle risorse locali e al sostegno alle comunità. Inoltre, ha maturato una significativa esperienza come membro del Consiglio di Amministrazione di AMIU Puglia, dove ha guidato progetti innovativi nel settore dei servizi pubblici.

Il dott. Orlando, accogliendo con entusiasmo l’incarico, ha espresso la propria gratitudine per la fiducia accordatagli e ha delineato le sue priorità operative: «Ringrazio l’on. Chiarelli e il Segretario Nazionale on. Cesa per questo prestigioso incarico. Mi impegnerò fin da subito per avviare un percorso di organizzazione capillare del partito sul territorio ed essere il catalizzatore della coesione tra le varie anime del partito per l’avvio di un nuovo percorso condiviso: vogliamo rappresentare al meglio i valori dell’UDC a livello comunale e provinciale. La mia priorità sarà ascoltare le istanze dei cittadini e tradurle in proposte politiche concrete, in grado di rispondere alle sfide e ai bisogni del nostro territorio».

Con la nomina del dott. Orlando, l’UDC intende non solo consolidare la propria struttura organizzativa nella provincia di Foggia, ma anche riaffermare il proprio ruolo come forza politica capace di rispondere concretamente alle sfide del presente, interpretando le necessità di una comunità in costante evoluzione.

Comunicato stampa