Il nuovo codice della strada 2024: tutte le novità e le modifiche in arrivo - ph adnkronos

Il 14 dicembre 2024 entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada, introdotto dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Questo aggiornamento porta importanti cambiamenti volti a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti. Inoltre, il Governo avrà 12 mesi per elaborare decreti volti al riordino complessivo del Codice.

Principali novità del Codice della Strada 2024

Maggiore sicurezza e tolleranza zero

Alcol e droga alla guida : pene severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. È prevista la sospensione della patente, con aggravio delle sanzioni per i recidivi.

: pene severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. È prevista la sospensione della patente, con aggravio delle sanzioni per i recidivi. Uso del telefonino al volante: multe da 250 a 1.400 euro e sospensione della patente da 7 a 15 giorni, con sanzioni più pesanti in caso di recidiva.

Nuove sanzioni e misure preventive

Eccesso di velocità : multe fino a 880 euro e sospensione della patente per chi supera i limiti di oltre 10 km/h nei centri abitati.

: multe fino a 880 euro e sospensione della patente per chi supera i limiti di oltre 10 km/h nei centri abitati. Abbandono di animali : pene fino a sette anni di carcere e sospensione della patente in caso di incidenti causati da animali abbandonati.

: pene fino a sette anni di carcere e sospensione della patente in caso di incidenti causati da animali abbandonati. Violazioni accertate da remoto: ampliamento delle infrazioni rilevabili con dispositivi automatici.

Norme per biciclette e monopattini

Monopattini elettrici : obbligo di targa, assicurazione e casco. La circolazione sarà consentita solo su strade urbane con limite di 50 km/h.

: obbligo di targa, assicurazione e casco. La circolazione sarà consentita solo su strade urbane con limite di 50 km/h. Sicurezza per i ciclisti: obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso.

Regole per neopatentati

Divieto di consumo di alcol alla guida nei primi tre anni dal conseguimento della patente.

Restrizioni alla guida di auto potenti estese a tre anni, con limiti di potenza più elevati rispetto al passato.

Guida in stato di ebbrezza: il ruolo dell’alcolock

Il dispositivo alcolock sarà obbligatorio per chi viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, impedendo l’avvio del veicolo se rileva alcol nel respiro.

Riduzione dell’età per patenti professionali

L’età minima per ottenere patenti D e DE scende a 18 anni per percorsi fino a 50 km, con un corso di formazione di 280 ore.

Circolazione dei motocicli 125 cc

I maggiorenni potranno guidare moto di almeno 120 cc sulle autostrade, purché rispettino i requisiti di potenza minima.

Nuovi obblighi e restrizioni

Cartelli anti-contromano : introduzione di segnaletica dedicata per prevenire gli imbocchi in senso contrario.

: introduzione di segnaletica dedicata per prevenire gli imbocchi in senso contrario. Sosta gratuita per disabili: confermata la gratuità sulle strisce blu, con sanzioni più severe per soste abusive negli spazi riservati.

Queste modifiche segnano un passo deciso verso una mobilità più sicura e responsabile, adattandosi alle esigenze del presente e ponendo le basi per un sistema stradale più moderno e sostenibile.

Lo riporta Confcommercio.it