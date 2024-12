La pescivendola più bella d’Italia: un successo social tra critiche e accuse

Carmela Febbraro, nota sui social come “la pescivendola più bella d’Italia”, è tornata al centro delle cronache dopo aver espresso la sua crescente paura di camminare per strada a causa delle polemiche e delle accuse ricevute. Durante la sua partecipazione a Mattino Cinque News, Carmela, insieme al marito Luigi, ha risposto alle critiche mosse in merito a presunti maltrattamenti sugli animali nei contenuti pubblicati online.

La coppia, proprietaria della pescheria Ittica Febbraro a Casoria (Napoli), ha ottenuto un grande successo su piattaforme come TikTok grazie a video che mostrano la quotidianità del loro lavoro. Tuttavia, alcuni filmati, nei quali compaiono polpi e altri animali marini vivi utilizzati in sketch o balletti, hanno sollevato l’indignazione di utenti e associazioni animaliste. Secondo Luigi Febbraro, le loro attività non mirano a offendere nessuno: “Mia moglie non fa nulla di male, mostra semplicemente il pesce in vendita”.

La vicenda ha assunto toni più tesi dopo che una troupe televisiva si è presentata in pescheria, portando all’intervento dei carabinieri per ristabilire la normalità dell’attività lavorativa [19]. Luigi e Carmela si difendono sostenendo che i loro video hanno esclusivamente scopo promozionale e intrattenitivo, ma riconoscono che l’attenzione mediatica ha reso la loro quotidianità più complessa.

Nonostante il clamore e le critiche, Carmela Febbraro rimane una figura molto seguita sui social, con milioni di visualizzazioni che testimoniano la notorietà della loro attività oltre i confini locali. Tuttavia, la vicenda solleva questioni etiche più ampie sull’uso degli animali nei contenuti digitali e sulla responsabilità dei creatori di contenuti online