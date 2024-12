Milena Mastromarino, conosciuta come Malena, ha recentemente annunciato il suo ritiro dal mondo della pornografia dopo aver partecipato a 39 film. In un’intervista rilasciata a Fanpage, la pornostar pugliese ha dichiarato di essersi pentita della sua scelta di intraprendere questa carriera. “Pensavo di emanciparmi, invece sono finita schiava di un’etichetta”, ha ammesso, sottolineando il peso degli stereotipi e delle difficoltà che ha incontrato nella sua vita privata e pubblica a causa del suo lavoro.

La decisione, presa dopo un lungo percorso di riflessione, rappresenta una svolta significativa per Malena, che aveva spesso rivendicato il diritto alla libertà sessuale e professionale. Sebbene abbia riconosciuto alcuni aspetti positivi della sua esperienza, come la possibilità di esplorare se stessa e affrontare tabù sociali, l’ex pornostar ha evidenziato come la sua scelta abbia avuto conseguenze personali profonde, portandola a riconsiderare il suo futuro e a cercare nuove opportunità lontane dalle telecamere del settore​.

Il passaggio a Manfredonia: un evento che fece discutere

Il ritiro di Malena riaccende il dibattito che aveva accompagnato la sua visita a Manfredonia qualche anno fa, quando fu invitata a presentare la sua autobiografia Pura. Il sesso come liberazione. L’evento, parte di un’iniziativa culturale patrocinata dal Comune, sollevò polemiche per la scelta di associare una pornostar a un contesto letterario. La sua autobiografia raccontava il percorso umano e professionale che l’aveva portata a diventare una figura simbolo del porno italiano, intrecciando storie di emancipazione e riflessioni personali sul ruolo della sessualità nella società moderna.

Durante quell’occasione, Malena aveva parlato della pornografia come una forma di liberazione dai pregiudizi e dagli stereotipi di genere, un messaggio che intendeva proporre soprattutto alle giovani donne del Sud Italia. Tuttavia, l’evento non mancò di generare critiche, specialmente da parte di esponenti locali della cultura e della religione, che accusarono l’amministrazione comunale di promuovere un modello di vita controverso e potenzialmente dannoso per le nuove generazioni. Il filosofo Michele Illiceto, ad esempio, descrisse la situazione come una “banalizzazione della purezza” in una città dalla forte tradizione religiosa come Manfredonia​ (Stato Quotidiano).

Riflessioni su un percorso complesso

Il ritiro di Malena sembra chiudere un cerchio iniziato proprio con eventi come quello di Manfredonia, in cui la sua figura pubblica aveva diviso l’opinione tra chi la vedeva come un simbolo di emancipazione e chi invece criticava il messaggio veicolato dal suo lavoro. La sua ultima decisione aggiunge una nuova prospettiva al dibattito, mostrando il lato umano e le complessità di una scelta che, sebbene audace, comporta conseguenze profonde a livello personale e sociale.

Malena oggi si dice pronta a intraprendere una nuova fase della sua vita, lontano dai riflettori e da quell’etichetta che, come lei stessa ha ammesso, è diventata più un limite che una libertà. La sua storia resta un esempio emblematico di come il rapporto tra sessualità, emancipazione e moralità continui a essere un tema centrale nella società contemporanea, capace di generare dibattiti e riflessioni a livello nazionale.