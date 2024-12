Manfredonia, allarme maleducazione: residenti esasperati denunciano giovani incivili

Nel cuore del centro storico di Manfredonia, precisamente in Largo Teatro Vecchio, che da via Maddalena si affaccia sul Lungomare Nazario Sauro, si consuma una realtà fatta di inciviltà e degrado. Da anni, un gruppo di giovani, composto da minorenni e maggiorenni, si ritrova in questa zona, rendendosi protagonista di comportamenti che hanno esasperato i residenti. La situazione, ormai insostenibile, ha portato alla denuncia dei fatti alle autorità competenti, nella speranza che le istituzioni intervengano con decisione per porre fine a questo disagio.

Comportamenti incivili e vessazioni ai danni dei residenti

Le segnalazioni descrivono uno scenario fatto di episodi quotidiani di maleducazione e arroganza. I giovani, spesso sfuggenti alla vista delle pattuglie di Carabinieri o Polizia, si abbandonano a comportamenti incivili che vanno dal disturbo della quiete pubblica all’abbandono di rifiuti, fino ad atti più gravi come il lancio di pietre, bottiglie, molestie verbali, danneggiamenti e persino maltrattamenti verso gli animali domestici dei residenti.

Non mancano episodi di degrado che sfiorano l’assurdo: i giovani si spingono fino a fare i propri bisogni fisiologici in strada, incuranti della presenza di persone. Gli abitanti del quartiere denunciano non solo una costante mancanza di rispetto, ma anche una totale indifferenza verso il bene comune e il prossimo.

A peggiorare il quadro, vi è l’arroganza con cui questi ragazzi agiscono, certi di farla franca. Tuttavia, i giovani incivili ignorano che l’area è sorvegliata da un sistema di telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. Questi filmati potrebbero portare all’identificazione dei responsabili e a conseguenti azioni legali.

Un problema educativo e sociale

La maleducazione e l’inciviltà denunciate non si limitano ai ragazzi, ma si riflettono anche nel comportamento dei loro genitori, accusati di trasmettere cattivi esempi o di non intervenire per correggere gli atteggiamenti dei figli. Questo tema sottolinea un problema più ampio, legato alla mancanza di educazione al rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente circostante.

“La mancanza di rispetto è una forma di violenza”, sottolineano i residenti. E ancora: “Il rispetto lo si deve a ogni persona, nel riconoscimento del valore e della dignità di ciascuno”. A queste parole fanno eco le azioni intraprese dai cittadini, che hanno deciso di non rimanere più in silenzio e di coinvolgere le autorità affinché si adottino provvedimenti severi.

Sanzioni in arrivo per i genitori dei minori

Le autorità locali hanno già avviato le procedure per identificare i responsabili. Non si esclude che, in caso di minori coinvolti, vengano chiamati in causa anche i genitori, che potrebbero essere denunciati per omessa vigilanza. È infatti responsabilità degli adulti educare i propri figli al rispetto delle regole e al vivere civile, valori che sembrano mancare nella condotta di questi giovani.

Una questione di civiltà e comunità

L’episodio ha sollevato una riflessione più ampia sui valori della nostra società. Il fenomeno della maleducazione giovanile non è certo nuovo: già il filosofo Socrate, più di duemila anni fa, lamentava la sfrontatezza e il disinteresse delle nuove generazioni verso l’autorità e gli anziani. Tuttavia, la maleducazione contemporanea assume spesso contorni più gravi, trasformandosi in una forma di sopraffazione che mina la convivenza civile.

La maleducazione non è solo un problema di mancato rispetto, ma un sintomo di un degrado sociale che va combattuto con fermezza. Come sottolineato dai residenti di Vico Vecchio Teatro, «la maleducazione è peggiore dell’ignoranza: mentre i limiti intellettivi possono essere una condizione non scelta, il comportamento incivile è una scelta consapevole».

Appello alle istituzioni: interventi rapidi e incisivi

I cittadini si appellano alle istituzioni locali e alle forze dell’ordine affinché vengano adottate misure efficaci per riportare la tranquillità nel quartiere. Si chiede maggiore presenza delle forze dell’ordine e un rafforzamento dei controlli, oltre all’applicazione di sanzioni esemplari per i responsabili.

«Speriamo che questo fenomeno cessi al più presto», affermano i residenti, che non chiedono altro che poter vivere serenamente nelle proprie case, senza il timore di subire vessazioni e soprusi.

L’impegno della politica locale

Anche il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha espresso solidarietà ai residenti, sottolineando l’urgenza di un intervento risolutivo. «È fondamentale tutelare i cittadini onesti e garantire il rispetto delle regole», ha dichiarato Marasco, promettendo il suo impegno per portare la questione all’attenzione delle autorità competenti.

La speranza è che il dialogo tra cittadini, forze dell’ordine e amministrazione locale porti presto a soluzioni concrete. La lotta contro la maleducazione e l’inciviltà è una battaglia che riguarda tutti, perché il rispetto reciproco è il fondamento di ogni comunità civile.