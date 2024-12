Manfredonia. Qualità (?) della vita 2024 e Coopla Green

QUALITA’ (?) DELLA VITA 2024 e COOPLA GREEN.

Non ho ancora letto il rapporto economico-finanziario redatto dal Sole 24 Ore ma, ahimè, ho ascoltato la prima bestialità della giornata da un politico che, normalmente, è abbastanza misurato nelle sue disamine.

In pratica, se al sud siamo in queste condizioni non è per mancanza di risorse economiche che “anzi, ne arrivano e IN MISURA ANCHE PIU’ SOSTANZIOSA che al Nord(), ma vengono spesi male da una classe politica inefficiente e creata soprattutto da legami clientelari” (cit. Marattin)

Ovviamente, nessuno in studio si è preoccupato di controbatte a simili affermazioni, men che meno una parlamentare centostelle avvolta nel nulla cosmico delle sue conoscenze; a Marattin faccio rispondere da Salvini & co. i quali, per contrastare la più che legittima e socialmente equa richiesta dei LEP, hanno preteso di inserire la “spesa storica” nella già spernacchiata (dalla Corte Costituzionale) legge sulla Autonomia differenziata.

Come mai, Marattin, gli Shreck delle valli nordiche chiedono l’applicazione della “spesa storica”? Non sarà che, STORICAMENTE, da quelle parti sono arrivati fiumi di denaro in maniera moooolto più consistente che al Sud?

Che la classe politica meridionale sia poco più che una forma di ascarismo in appoggio permanente effettivo agli amici del Nord e che la presenza di questa inutile, imbelle, pesantissima e costosissima zavorra che frena lo sviluppo meridionale vada rapidamente cambiata lo sappiamo benissimo.

Ma quando parla di sistema clientelare come malattia meridionale, non è che dimentica qualcosa? Ad esempio, un’autostrada letteralmente regalata ai Benetton? Con quel cognome vorrà mica farci credere che miliardi di euro siano confluiti al meridione grazie a leve clientelari? E Autostrade per l’Italia? E’ un’azienda regionale o statale? E come mai le tre corsie terminano (o iniziano) nei pressi di Porto Sant’Elpidio? E di Trenitalia? Ne vogliamo parlare?

Caro Marattin, le condizioni in cui un imprenditore meridionale continua a dibattersi quotidianamente sono pesantemente differenti dagli amici settentrionali e non voglio stare qui ad elencargliele tutte.

Mi preme, tuttavia, fare un appello ai politici (tutti) di questa zona, di qualsiasi grado e colore, perché trovino la soluzione al problema di 31 nostri concittadini che hanno messo in gioco tutto ciò che hanno per rilevare da un’azienda veneta ciò che serve per continuare a lavorare. Sì, proprio loro Marattin, i veneti, quelli che dovevano venire qui ad “insegnarci come si fa”, ma che si sono dimostrati né più né meno che semplici predoni ed anche di infimo livello.

Occorrono solo € 50.000,00 da qui a Natale (per la verità, ne occorrono la metà, vedi nei commenti) perché la COOPLA GREEN prenda forma e torni a produrre; stiamo parlando di un’inezia, anzi ‘na škufijë, per far sì che: 1) € 400.000 di stipendi siano nuovamente in circolazione ogni mese; 2) € 5 milioni annui con cui comprare cibo, pantaloni, scarpe, giacche, quaderni, libri, computer, smartphone, festeggiare compleanni, battesimi, comunioni, matrimoni; 3) oltre 120 persone continuino a vivere qui e non trasferirsi altrove, contribuendo alla non chiusura di ulteriori classi scolastiche, con conseguenze pesanti su insegnanti e su tutta la struttura commerciale della città.

L’unica risposta che si può dare a queste classifiche che devono far riflettere a 360°, ma che spesso lasciano il tempo che trovano, è trovare una soluzione positiva e lo dovete fare voi, cari politici; è già stato fatto con successo rilevando la Sangalli (altro maleodorante bubbone veneto…); DEVE essere fatto con la Coopla Green.

Ne va del benessere complessivo del nostro E885 e rappresenterebbe, perché no, un bel lasciapassare per un liberatorio VFC a Carlo Bombrini ed ai suoi seguaci.