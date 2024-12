Novena di Natale 2024: al via le preghiere fino alla Vigilia - Fonte Immagine ComunitàpastoralemadonnadiLourdes.it

La Novena di Natale: una tradizione spirituale popolare

Oggi, lunedì 16 dicembre 2024, inizia la Novena di Natale, un’antica pratica devozionale che accompagna i fedeli fino alla Vigilia del 24 dicembre. Non è una preghiera ufficiale della Chiesa, ma una tradizione popolare che invita alla riflessione e alla preparazione spirituale per celebrare la nascita di Gesù. La Novena si compone di nove momenti di preghiera, con testi e meditazioni che risalgono al Settecento, pensati per guidare i credenti nella contemplazione del mistero del Natale.

Le origini della Novena di Natale

La prima Novena di Natale fu celebrata nel 1720 a Torino, nella chiesa dell’Immacolata annessa al Convitto Ecclesiastico dei missionari vincenziani. Qui, padre Carlo Antonio Vacchetta, maestro di cerimonie e prefetto del canto, compose e organizzò questa pratica devozionale, accompagnata dalla musica. Anche il beato Sebastiano Valfré, frequentatore del Convitto, contribuì a diffondere la spiritualità legata alla Novena, incoraggiando i fedeli a meditare sull’Incarnazione di Cristo.

La tradizione si radicò inizialmente in Piemonte, grazie alla sua semplicità e al carattere musicale, per poi diffondersi nel resto d’Italia. Un ruolo importante nella sua diffusione lo ebbe Gabriella Marolles delle Lanze, marchesa di Caluso, che, dopo essersi trasferita vicino ai missionari, sostenne la divulgazione di questa pratica.

Perché dura nove giorni?

Il nome stesso, “Novena”, richiama i nove giorni di preghiera che precedono il Natale. Questo numero simbolico si ispira al racconto biblico in cui Maria, gli Apostoli e i discepoli pregarono per nove giorni dopo l’Ascensione di Gesù, fino alla discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. Da qui deriva l’usanza cattolica di dedicare nove giorni consecutivi alla preghiera per prepararsi a un evento sacro.

I testi della Novena: una tradizione non ufficiale

La Novena di Natale non è regolata da testi ufficiali della Chiesa, lasciando spazio a diverse versioni. La più diffusa è quella elaborata dai monaci benedettini di Subiaco, che propone una struttura semplice e accessibile per aiutare i fedeli a vivere con intensità spirituale l’attesa del Natale.

Questa tradizione, nata dal cuore della devozione popolare, continua a essere un momento significativo di raccoglimento e preghiera per milioni di credenti, accompagnandoli verso la celebrazione del mistero della Natività.

Lo riporta Fanpage.it