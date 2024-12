Università di Foggia: eventi natalizi per il 25° anniversario della fondazione.

Foggia, 16 dicembre 2024 – L’Università di Foggia celebra il Natale e il 25° anniversario dalla sua fondazione con una serie di eventi speciali in programma domani 17 dicembre 2024, organizzati con il prezioso contributo delle Fondazioni Apulia Felix, della Fondazione Monti Uniti di Foggia, del Conservatorio di musica U. Giordano e della BCC di San Giovanni Rotondo.

La giornata si aprirà con il tradizionale scambio di auguri natalizi, che sarà occasione per onorare il personale docente e tecnico amministrativo collocato a riposo, con la consegna dei sigilli dell’Università di Foggia. L’evento, che si terrà alle ore 11.00 presso il Rettorato di Palazzo Ateneo, è aperto alla Comunità accademica e vedrà, quest’anno, la partecipazione delle massime autorità del Territorio.Previsti gli interventi del Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, della Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dell’ Arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti e del nuovo Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco.

Il programma serale prevede un emozionante Concerto di Natale nella splendida e suggestiva cornice dell’Auditorium Santa Chiara del gruppo di archi Time2Quartet, che proporrà un repertorio musicale vario: dalle tradizionali melodie natalizie a celebri brani di musica pop-rock.

Il concerto sarà anche l’occasione per sostenere le attività dell’AIL -Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, attraverso la donazione a tutti i partecipanti delle stelle di Natale.

“Natale è una festa di luce e di speranza che ci invita a fermarci per apprezzare i valori più autentici che ci uniscono come Comunità. – Ha dichiarato Il Rettore, Lorenzo Lo Muzio. – Quest’anno, il significato del Natale si intreccia con quello di un importante anniversario, i 25 anni della nostra istituzione. Ripercorrendo questi venticinque anni, non possiamo che essere orgogliosi dei passi compiuti, ma è guardando avanti che si misura la nostra ambizione: abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere, e sono certo che, insieme, sapremo farlo. In prossimità di queste feste desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni del Territorio, del mondo dell’associazionismo, delle imprese, delle professioni per il costante sostegno alla nostra Università, a tutti i colleghi docenti e tecnici, amministrativi e bibliotecari per la loro dedizione e agli studenti e studentesse, cuore pulsante della nostra Università, per la loro energia e il loro entusiasmo.

Auguro a tutti un Natale sereno e un nuovo anno ricco di soddisfazioni che ci veda protagonisti di un cammino volto a rafforzare il senso di appartenenza e di comunità che rende unica la nostra Università