SAN GIOVANNI ROTONDO – Cresce la preoccupazione attorno alla situazione di Casa Sollievo della Sofferenza. A lanciare l’allarme è il Sindacato Professionale Human Caring Sanità (SHC) che, dopo un incontro svoltosi in Prefettura con le organizzazioni sindacali, parla di una crisi “nota e prevedibile” e chiede maggiore trasparenza nelle scelte gestionali.

Secondo il sindacato, le criticità economiche e organizzative della struttura sarebbero emerse da tempo, così come sarebbe stato già delineato il percorso verso il cambio di contratto collettivo dal pubblico al privato (ARIS–AIOP), previsto – riferisce la sigla – dal 1° marzo 2026. Per l’SHC, presentare oggi la situazione come improvvisa significherebbe non aver affrontato per tempo un problema che poteva essere gestito in modo diverso.

Nel comunicato, il sindacato critica anche le modalità del confronto: “assemblee gridate” e proteste “da teatro” non produrrebbero risultati concreti, perché – sostiene – la governance aziendale risponderebbe a una logica strettamente contabile, relegando le parti sociali a un ruolo marginale.

Il punto più delicato, però, riguarda il personale medico. L’SHC teme che il passaggio contrattuale possa indebolire “il perno centrale” dell’ospedale, col rischio di rendere la struttura meno attrattiva soprattutto per i medici più giovani, descritti come i più esposti a una possibile scelta di trasferimento verso altre realtà, in Italia o all’estero. “Un ospedale senza medici motivati è un ospedale destinato al collasso”, si legge nella nota.

Il sindacato paventa quindi conseguenze operative pesanti: riduzione dell’attività clinica, chiusura di reparti, stop alle sale operatorie e perdita di attrattività e missione sanitaria. Uno scenario che, se non corretto, non porterebbe a una riorganizzazione ma alla “fine” dell’ospedale così come è conosciuto oggi.

Da qui la richiesta alle istituzioni competenti: l’SHC chiede che gli enti preposti alla vigilanza e al governo del sistema sanitario valutino con attenzione scelte gestionali e dinamiche economiche che hanno condotto all’attuale squilibrio, oggi – secondo il sindacato – utilizzato per giustificare una modifica contrattuale che potrebbe compromettere non solo i lavoratori, ma la stessa sopravvivenza della struttura.

Il comunicato è firmato da Antonio Squarcella, Segretario nazionale SHC, che conclude invocando trasparenza: “non una concessione”, ma una necessità pubblica quando sono in gioco continuità delle cure, futuro dei professionisti e ruolo di un ospedale di rilievo nazionale.