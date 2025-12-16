Un Natale “scomodo”, capace di disturbare le abitudini e di mettere in discussione ciò che “inquina le relazioni umane” e alimenta le guerre. È l’immagine scelta dall’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, nel Messaggio di Natale 2025 rivolto alla comunità diocesana, nel quale richiama anche l’eredità degli “Auguri scomodi” di don Tonino Bello.

E’ quanto riportato in una nota diffusa oggi dall’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

Nel testo l’arcivescovo parte dal contesto internazionale e sociale, segnato — scrive — da “ombre del male” e “fumi di guerra”, osservando come la speranza, per la tradizione cristiana, resti “radicata” nell’Incarnazione e possa tradursi in scelte concrete. Da qui l’invito a vivere un Natale che non sia soltanto celebrazione, ma anche presa di posizione contro logiche di violenza e ingiustizia: “Se il Natale 2025 sarà scomodo per le strutture del male, allora la Speranza potrà rifiorire”, scrive Padre Moscone.

Il messaggio collega inoltre l’appuntamento natalizio alla chiusura del Giubileo ordinario della Speranza, sottolineando che, pur terminando la celebrazione, “non termina però il suo dovere”: rendere la speranza “ragionevole, quotidiana, vittoriosa”, affidata a “cuori innamorati dell’umanità e della creazione”.

Nel passaggio dedicato al territorio, l’arcivescovo cita come “segno” concreto di questo percorso un’iniziativa nata in Capitanata. Ricorda infatti che a fine marzo, a San Giovanni Rotondo, un incontro tra amministrazioni comunali e Chiesa locale ha acceso l’attenzione sulla responsabilità verso il territorio e il mondo; da quel confronto — prosegue — sarebbe scaturita la manifestazione “Manfredonia per Gaza”, descritta come “un grido condiviso contro genocidi, guerre e logiche di riarmo”.

L’arcivescovo la definisce il “primo evento in Puglia” con quella impostazione, legandola a un’idea di futuro “sostenibile” che non può essere “alimentato dalle armi”.

La parte centrale del testo si traduce poi in un elenco di impegni: “custodire la Speranza, costruire ponti, disarmare logiche criminali, seminare solidarietà”, perché — conclude — il Natale possa generare un “movimento interiore” capace di trasformare la storia.

A chiusura, Moscone affida alla diocesi una “Preghiera di Speranza” scritta al termine della pandemia, che invita a fiducia e responsabilità, richiamando anche il Salmo 35 (“affida al Signore la tua via…”). Nelle righe finali l’augurio esplicito: “Che il Natale 2025 sia per tutti un Natale scomodo al male… AUGURI di Pace e di Speranza”, è riportato tra l’altro nella nota.