Cittadinanzattiva: fino a 360 giorni di attesa per una TAC, il diritto alla salute a rischio

TAC Cittadinanzattiva: fino a 360 giorni di attesa per una TAC, il diritto alla salute a rischio

Secondo i rapporti presentati, le liste d'attesa e la carenza di personale continuano a mettere in serio pericolo l'effettività del diritto alla salute

Cittadinanzattiva: fino a 360 giorni di attesa per una TAC, il diritto alla salute a rischio

TAC - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Attualità // Italia //

Secondo i rapporti presentati oggi da Cittadinanzattiva, le liste d’attesa e la carenza di personale continuano a mettere in serio pericolo l’effettività del diritto alla salute in Italia. Le analisi, che si basano su oltre 16.000 segnalazioni raccolte nel 2024, evidenziano che il 47,8% delle difficoltà riguardano proprio l’accesso alle prestazioni sanitarie. In particolare, per una TAC si arriva ad attendere fino a 360 giorni, mentre le attese per una colonscopia toccano i 720 giorni e per le prime visite specialistiche si superano i 500 giorni.

Ulteriori dati elaborati dall’Agenas nel 2025 rivelano che, nella fascia di priorità urgente, 1 paziente su 4 per la colonscopia attende più di 105 giorni rispetto al limite previsto di 72 ore. Nelle categorie differibili, come per la mammografia (fino a 147 giorni) e la visita dermatologica (fino a 177 giorni), i tempi di attesa sono ben superiori ai limiti stabiliti.

Durante l’evento “L’incomprimibile diritto alla salute”, organizzato dal Ministero della Salute, Cittadinanzattiva ha chiesto l’adozione di un nuovo Piano Sanitario Nazionale e l’attuazione completa delle riforme già in corso. La Segretaria generale di Cittadinanzattiva, Anna Lisa Mandorino, ha sottolineato la necessità di un dibattito unitario che coinvolga istituzioni e professionisti per garantire un sistema sanitario più equo e centrato sulle persone.

Le difficoltà di accesso alle cure sono aggravate dalla disomogeneità territoriale: solo otto Regioni hanno risposto in modo completo alla richiesta di dati sulla Legge 107/2024 per la riduzione delle liste d’attesa, mentre cinque non hanno risposto affatto e le restanti hanno fornito informazioni parziali. Questo conferma le forti disuguaglianze nell’accesso alle cure, con il Centro-Nord che garantisce maggiore trasparenza ed efficacia, mentre il Sud registra carenze significative.

Lo riporta ansa.it.

