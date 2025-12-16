Edizione n° 5917

Droga, arrestato 49enne: trovati 50 grammi di cocaina. Disposti domiciliari, poi l'obbligo di firma

FOGGIANO Droga, arrestato 49enne: trovati 50 grammi di cocaina. Disposti domiciliari, poi l’obbligo di firma

L’operazione è stata condotta dai carabinieri, che hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione dell’indagato.

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

È stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 49 anni, M.B., originario di Foggia e residente a Grottaminarda.

Nel corso del controllo, secondo una prima ricostruzione investigativa, i militari avrebbero rinvenuto circa 50 grammi di cocaina pura, materiale che ha fatto scattare l’arresto immediato.

Su disposizione del pubblico ministero Olimpia Anzalone, l’uomo è stato inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’indagato è assistito dall’avvocato Michele Ciruolo.

Successivamente, il giudice per le indagini preliminari Salvatore Perrotta del Tribunale di Benevento, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la rimessione in libertà dell’uomo, applicando nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e la provenienza della droga sequestrata.

LASCIA UN COMMENTO