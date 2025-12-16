FOGGIA – Enrico Giacomo Infante è il nuovo Procuratore della Repubblica di Foggia. L’ufficialità della nomina è arrivata nella giornata odierna. La cerimonia di insediamento si svolgerà venerdì prossimo, alle ore 12.30, nell’aula della Corte di Assise del Tribunale di Foggia.

Un ritorno alle origini per il magistrato foggiano, chiamato a guidare l’ufficio requirente di una delle procure più delicate del Paese.

Il profilo professionale

Nato a Foggia il 22 marzo 1973, Infante ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1997, per poi ottenere nel 2003 il dottorato di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Trento. L’ingresso in Magistratura risale al 2002.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore presso il Tribunale di Foggia, facendo parte inizialmente del gruppo specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione. Dal settembre 2010 al gennaio 2016 è stato componente e coordinatore del gruppo specializzato in diritto penale dell’economia, per poi tornare a occuparsi di procedimenti legati alla pubblica amministrazione, all’urbanistica e all’ambiente.

Infante ha inoltre trattato procedimenti di particolare rilievo connessi alla criminalità organizzata, maturando una solida esperienza investigativa in contesti complessi.

Attività istituzionale e formativa

Dal 2008 al 2020 è stato relatore e coordinatore di gruppi di lavoro nei corsi di formazione e approfondimento organizzati prima dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e successivamente dalla Scuola Superiore della Magistratura (SSM).

Ha fatto parte del Consiglio Giudiziario di Bari nel quadriennio 2012-2016 e del Comitato Direttivo Centrale dell’ANM dall’aprile 2016 al maggio 2019.

Con la nomina di Enrico Giacomo Infante, la Procura di Foggia si affida a un magistrato di comprovata esperienza, profondo conoscitore del territorio e delle sue criticità, chiamato ora a guidare l’azione giudiziaria in una fase particolarmente delicata per la legalità e la sicurezza della Capitanata.

