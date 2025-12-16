Edizione n° 5917

Foggia: 'Il Medico dei Pazzi' al Teatro Giordano con Gianfelice Imparato

TEATRO GIORDANO Foggia: ‘Il Medico dei Pazzi’ al Teatro Giordano con Gianfelice Imparato

Prosegue la stagione di prosa del Comune di Foggia, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, con uno dei classici più amati della comicità partenopea

Foggia: 'Il Medico dei Pazzi' al Teatro Giordano con Gianfelice Imparato

Gianfelice Imparato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Prosegue la stagione di prosa del Comune di Foggia, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, con uno dei classici più amati della comicità partenopea. Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, alle ore 21, Gianfelice Imparato sarà il protagonista de “Il Medico dei Pazzi”, regia e adattamento di Leo Muscato, in occasione del centenario della morte di Eduardo Scarpetta.

Lo spettacolo racconta le vicende di Don Felice Sciosciammocca e sua moglie Concetta, ricchi e ingenui proprietari terrieri, che giungono a Napoli convinti di trovare una clinica psichiatrica gestita dal nipote Ciccillo. In realtà, il giovane, sommerso dai debiti di gioco, vive in una modesta pensione spacciata per casa di cura. Da questo equivoco prende avvio un vortice di malintesi, incontri con personaggi bizzarri e situazioni comiche, in cui il confine tra ragione e follia diventa sempre più sottile.

La messa in scena è ambientata agli inizi degli anni Ottanta, poco dopo la Legge Basaglia che sanciva la chiusura dei manicomi. In questo contesto storico, la vicenda assume nuove sfumature: la libertà ritrovata convive con paure e diffidenze, rendendo la comicità ancora più intensa e riflessiva.

La compagnia comprende, tra gli altri, Luigi Bignone, Giuseppe Brunetti, Francesco Maria Cordella, Alessandra D’Ambrosio, Antonio Fiorillo e Arianna Primavera, con scene di Federica Parolini, costumi di Silvia Aymonino, luci di Alessandro Verazzi e musiche originali di Andrea Chenna.

I biglietti sono in vendita online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Al botteghino del Teatro Giordano, i tagliandi saranno disponibili il 17 dicembre dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, e nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 19 fino all’inizio della rappresentazione.

LASCIA UN COMMENTO