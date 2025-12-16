Fondi concessi e revocati, oste anti-racket chiude. "Sconfitta mia e dello Stato" - PH ANSA

BOLOGNA – Ha deciso di arrendersi, non alla mafia, ma alla burocrazia. Maurizio Di Stefano, ex libraio anti-racket in Sicilia e poi ristoratore a Bologna, ha ceduto la sua attività e abbassato la serranda. Una scelta sofferta, maturata dopo anni di battaglie legali e amministrative che lo hanno lasciato senza alternative. «Ho perso io – dice – ma la mia storia è anche la sconfitta dello Stato».

Sessant’anni, Di Stefano fino a pochi giorni fa era titolare di “Liccu”, ristorante di cucina siciliana in via Ranzani, molto frequentato e apprezzato. Un locale nato come simbolo di riscatto, dopo una vita segnata dalle intimidazioni del racket. In Sicilia, a Catania, aveva gestito una libreria nel centro storico, chiusa quindici anni fa perché soffocata dalle pressioni mafiose. Le denunce, il coraggio di esporsi, poi il riconoscimento ufficiale come vittima della criminalità organizzata.

A Bologna aveva provato a ricominciare. Il nuovo progetto imprenditoriale era stato possibile grazie a un contributo di circa 150 mila euro proveniente dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Soldi pubblici concessi per ripartire, investiti interamente nell’attività. Ma quella che doveva essere una rinascita si è trasformata in un incubo.

Il beneficio economico, infatti, è stato successivamente revocato. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a Di Stefano una cartella esattoriale per la restituzione integrale della somma ricevuta. Alla base della decisione, una motivazione tecnica: i procedimenti penali avviati in Sicilia a seguito delle sue denunce sono proseguiti solo per il reato di usura aggravata, mentre le ipotesi di estorsione sono state archiviate. Un dettaglio giuridico sufficiente a far venir meno, secondo la normativa vigente, i requisiti per accedere al fondo anti-racket.

«Ritengo di aver fatto scelte giuste, sempre nella legalità – racconta – ma vengo trattato come un lestofante. Lo Stato prima mi aiuta, poi mi chiede indietro tutto quando quei soldi sono già stati investiti. È una contraddizione che non riesco ad accettare».

Di Stefano ha impugnato la cartella esattoriale e attende l’udienza davanti al giudice tributario. Ma nel frattempo ha preso una decisione drastica: vendere il locale per far fronte alla richiesta di restituzione e chiudere definitivamente i conti con il Fisco. «Non voglio scappare – chiarisce – ma non posso più vivere in questo modo. A sessant’anni non è accettabile sentirsi trattati come dei delinquenti».

L’amarezza è doppia. «Nessuno di quelli che avevano promesso di starmi vicino si è mosso concretamente per risolvere questa situazione paradossale», aggiunge. Un epilogo amaro, arrivato a pochi giorni dalle feste, che lascia aperti interrogativi più ampi sul funzionamento dei meccanismi di tutela per chi sceglie di denunciare la criminalità organizzata.

Per Di Stefano la partita personale è chiusa. Ma il suo caso resta, come lui stesso sottolinea, «una storia che dovrebbe far riflettere». Perché chi ha avuto il coraggio di denunciare, oggi, si ritrova solo. E sconfitto due volte.

Lo riporta l’Ansa.