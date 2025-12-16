Francesco De Sanctis l’eredità di un maestro del sapere

Portare il nome di Francesco De Sanctis non è soltanto un omaggio alla storia, ma un impegno quotidiano verso la cultura, la libertà e la crescita interiore. Quando una scuola primaria sceglie di legarsi a una figura come la sua, abbraccia un ideale di educazione che va oltre le pagine dei libri: un’educazione che forma non solo menti competenti, ma persone consapevoli, curiose e aperte al mondo.

Francesco De Sanctis (Morra Irpino 1817 – Napoli 1883) fu uno dei più grandi intellettuali italiani del XIX secolo, scrittore, critico letterario e Ministro della Pubblica Istruzione del neonato Regno d’Italia. Uomo di pensiero e di azione, credeva con forza che l’istruzione fosse la vera ricchezza di un popolo, la chiave per costruire cittadini liberi e una società giusta. Per lui, la scuola era “la palestra della mente e del cuore”, il luogo in cui si imparava non solo a conoscere, ma anche a pensare. Nelle sue lezioni e nei suoi scritti, De Sanctis insegnava che la cultura non è un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti. La sua visione moderna dell’educazione, fondata su valori di umanità, conoscenza e verità, trova oggi nuova vita nei corridoi, nelle aule e nei sorrisi dei bambini della Scuola Primaria “Francesco De Sanctis” di Manfredonia.

In questa scuola – tra il canto delle onde e la luce che accarezza il mare – l’eredità di De Sanctis si respira ogni giorno: nelle mani attente degli insegnanti che accompagnano i piccoli alunni, nella curiosità che nasce in ogni sguardo, nella dedizione con cui si coltiva la voglia di imparare.

Una perla educativa incastonata tra arte, storia e natura: il Teatro e la Parrocchia San Michele, custodi di cultura e passione amorevole; la scuola secondaria di primo grado “Mozzillo-Iaccarino” che favorisce continuità educativa e un passaggio sereno degli alunni nel loro percorso di crescita; il Campo Sportivo Miramare, dove l’energia del gioco si intreccia con la crescita; il lungomare che profuma di salsedine e libertà; il Castello di Re Manfredi e il faro, che vegliano come antichi maestri sui passi dei piccoli esploratori del sapere. Le aule ampie e spaziose, illuminate da finestre altissime e luminose, accolgono ogni giorno bambini che imparano a sognare, nutrendo mente e cuore con la stessa meraviglia con cui si guarda l’orizzonte.

E poi c’è il mare, immenso, azzurro, vivo — che diventa metafora di ogni viaggio dell’anima e dell’intelletto – lo stesso mare che accese la fantasia e la musica di Lucio Dalla, bambino sognatore davanti all’infinito.

È questo il paesaggio che abbraccia la scuola: un territorio che parla di bellezza, ispirazione e speranza, lo stesso spirito che ogni dicembre si rinnova nei sorrisi dei bambini e nella luce calda del Natale, quando l’aria si riempie di magia, di colori, di voci allegre e di sorrisi sinceri. Ogni aula diventa un piccolo mondo incantato, dove la creatività e l’entusiasmo si intrecciano. Tra fili d’oro e fiocchi rossi, i piccoli artisti preparano addobbi scintillanti e disegni che parlano di pace, di amore e di sogni. Le voci dei bambini si alzano leggere, come fiocchi di neve, nelle prove dei cori e delle recite natalizie: note che risuonano trasmettendo calore a chi ascolta.

In questo scenario incantevole, la Scuola “De Sanctis” è una casa accogliente, una famiglia viva, dove ogni bambino trova ascolto, guida e affetto. Gli insegnanti, con dedizione e amore, coltivano la curiosità, insegnando non solo a leggere e scrivere, ma anche a guardare il mondo con occhi aperti e cuore gentile.

Una scuola vista mare, che insegna ai bambini a navigare nella conoscenza, con la bussola del cuore e il vento dell’amore. Portare il nome di Francesco De Sanctis significa, dunque, camminare sulle orme di un uomo che ha creduto nel potere rigenerante del sapere. Significa riconoscere nella scuola non solo un luogo di istruzione, ma una casa di vita. Significa ricordare che ogni bambino, come una pagina bianca, può diventare un capolavoro, se nutrito di amore, cultura e libertà.

Così, la Scuola Primaria “Francesco De Sanctis” di Manfredonia non è solo un edificio che guarda il mare, ma un faro che illumina il cammino dei suoi alunni, trasmettendo, giorno dopo giorno, lo spirito del suo grande maestro: l’educazione come arte di formare l’anima.

Antonio Paglione

*articolo tratto dal numero di dicembre della rivista diocesana “Voci e Volti”