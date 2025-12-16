Edizione n° 5917

HUB GIOVANI: "Il futuro è nelle start-up"

IPEOA SGR MF HUB GIOVANI: “Il futuro è nelle start-up”

Successo per la rete interscolastica promossa dall’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Il progetto “HUB GIOVANI”, iniziativa fondamentale nell’ambito dell’Accordo di Rete per la formazione e il potenziamento delle competenze, ispirata al principio che “il futuro è nelle start-up”, ha preso avvio operativo il 16 dicembre 2025 presso il suggestivo Convento di San Matteo, a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

Promossa dall’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”, la rete interscolastica vede la partecipazione attiva di importanti istituti del territorio, tra cui l’I.T.E.T. “Blaise Pascal”, l’istituto “Notarangelo Rosati – Giannone Masi”, l’I.I.S. “Luigi Einaudi” e l’I.T.T. “Altamura – Da Vinci”.

Come comunicato dal dirigente scolastico, prof. Luigi Talienti, il progetto — attivato ufficialmente a seguito dell’evento del 18 novembre 2025 — dispone anche di un indirizzo email dedicato alle comunicazioni: retehubgiovani@gmail.com.

All’incontro, svoltosi presso il Convento di San Matteo, hanno partecipato i delegati delle scuole aderenti alla Rete, oltre ai saluti di padre Stefano. L’obiettivo della Rete è promuovere formazione, percorsi di scuola-lavoro e creazione d’impresa; il progetto è inoltre integrato dal contributo di Grani Digitali. Presenti anche altri soggetti del territorio, tra cui l’ASP Zaccagnino di San Nicandro Garganico e la SCS di Foggia.

Il Tavolo Tecnico ha un duplice obiettivo: da un lato, gestire e orientare le prospettive professionali dei giovani; dall’altro, e in modo cruciale, attuare una gestione integrata e cooperativa della dispersione scolastica, sia implicita sia esplicita. Un momento centrale dei lavori è stato dedicato all’approfondimento dei percorsi degli studenti a rischio, con l’intento di costruire strategie di intervento efficaci e condivise.

La giornata di lavoro si è conclusa in modo eccellente con un pranzo conviviale di alto livello, curato e offerto dagli studenti in divisa dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”, a testimonianza concreta dell’eccellenza formativa dell’istituto nel settore alberghiero ed enogastronomico.

La riuscita dell’incontro segna l’avvio della fase di condivisione, confronto, approfondimento e pianificazione delle future azioni della Rete “HUB GIOVANI”.

