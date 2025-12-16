Una gara “di rilievo regionale”, partita come una corsa contro il tempo per garantire il trasporto aereo di organi ed équipe medica e finita al centro del processo “Icaro”.

Nell’udienza del 4 dicembre 2025, davanti al collegio della I Sezione penale del Tribunale di Foggia (presidente Gloria Carnevale), sono stati ascoltati l’imputato Salvatore D’Agostino e, in dichiarazioni spontanee, Costantino Quartucci; l’esame di Vitangelo Dattoli – difeso dall’avvocato Antonio Maria La Scala – è slittato all’8 gennaio 2026 per impedimento del difensore, mentre l’udienza dell’11 dicembre 2025 era stata fissata per l’esame di Roberta Pucillo (ascoltata, ha ribadito la legittimità del proprio operato).

Al centro del racconto in aula c’è la genesi della procedura: D’Agostino, allora dirigente amministrativo dell’Area Patrimonio degli Ospedali Riuniti, ha spiegato di essere stato incaricato all’inizio del 2019 di predisporre gli atti di gara “per l’affidamento del servizio di trasporto organi a livello regionale”, dopo il precedente appalto gestito dal Policlinico di Bari. In aula ha ricostruito anche il contesto operativo: il direttore generale Dattoli – ha riferito – seguiva l’avanzamento della procedura perché “chiamavano dalle altre Aziende” per sapere a che punto fosse la gara, con una proroga alle spalle e l’urgenza di garantire un servizio particolarmente delicato.

Il passaggio più ruvido emerge quando si entra nella fase della verifica di anomalia dell’offerta. D’Agostino racconta la prima risposta di Avionord alle richieste di chiarimenti: “io non ho mai visto, neanche in una garetta per l’acquisto di quattro maccheroni, una risposta così”, riferisce, ricordando “un foglietto di una paginetta” portato dal RUP Dalmaso.

È, nelle sue parole, il momento in cui il procedimento comincia a pesare come un macigno: tra le criticità evidenziate, la quantificazione del costo del personale e la mancata indicazione del contratto collettivo applicato nelle giustificazioni iniziali. Quartucci, invece, prova a “mettere cornice” alla gara, definendola per l’Area Patrimonio “una novità assoluta”, un ambito tecnico non abituale rispetto alle forniture e ai servizi ordinari, e descrivendo un mercato ristretto, con pochi operatori in grado di competere.

È qui che si innesta il tema, particolarmente sensibile nel processo, dei contatti e dei suggerimenti esterni: Quartucci riferisce delle difficoltà incontrate nella stesura del capitolato tecnico e di un confronto, su impulso di Dattoli, con l’avvocato Pucillo, precisando però che – secondo la sua ricostruzione – i suggerimenti “non sono stati recepiti”.

Nel mosaico ricostruito in aula torna anche la cronologia che, negli atti, incrocia l’attività amministrativa con l’indagine: l’aggiudicazione provvisoria indicata da Quartucci al 6 novembre 2019 e l’avvio della verifica di anomalia dell’offerta, fino alle riunioni di febbraio e al giorno della perquisizione della Guardia di Finanza.

Proprio su questo punto Quartucci insiste: dopo “pezze giustificazioni” ritenute infine esaustive e una riunione del 13 febbraio, la commissione – sostiene – sarebbe arrivata all’aggiudicazione definitiva nel giorno della perquisizione, “ma non perché c’era la perquisizione… perché noi quattro giorni prima avevamo già deciso”.

Il processo “Icaro” torna così a ruotare intorno a due assi principali: da un lato la complessità tecnica della gara e la gestione delle verifiche sull’offerta, dall’altro la linea di confine – su cui si concentrano contestazioni e difese – tra interlocuzioni tecniche e possibili interferenze. Per ora, l’udienza del 4 dicembre consegna un dato: la ricostruzione degli imputati si gioca sui dettagli dei passaggi amministrativi e sulle date chiave, mentre il calendario del dibattimento guarda già al prossimo snodo, con l’esame di Pucillo e il rinvio di quello di Dattoli.