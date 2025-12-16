BARI – Nel 2024 la Puglia registra un aumento significativo degli incidenti stradali e delle loro conseguenze, in controtendenza rispetto al quadro nazionale. Secondo il report pubblicato dall’Istat, lo scorso anno sulle strade pugliesi si sono verificati 11.026 sinistri, che hanno causato 241 morti e 17.013 feriti.

Il dato più allarmante riguarda proprio il numero delle vittime: +3,9% rispetto al 2023, a fronte di un lieve calo a livello nazionale (-0,3%). Crescono in modo marcato anche gli incidenti complessivi (+12%) e i feriti (+14%), con incrementi superiori alla media italiana.

L’analisi per tipologia di strada mostra come la gran parte degli incidenti continui a concentrarsi nei centri urbani. Il 71% dei sinistri (7.829 casi) si è verificato infatti sulle strade cittadine, dove si contano 53 vittime, pari al 22% del totale, e 11.394 feriti, ovvero il 67% delle persone coinvolte. Tuttavia, rispetto all’anno precedente, gli incidenti risultano in aumento su tutte le categorie di infrastrutture viarie.

Particolarmente rilevante è l’incremento registrato sulle autostrade, dove i sinistri crescono del 32,8%, seguiti dalle strade urbane (+12,2%). Un dato che richiama l’attenzione sulle condizioni di sicurezza lungo l’intera rete stradale regionale, non solo nei contesti cittadini ma anche nei tratti a più alta velocità.

Dal punto di vista temporale, il report evidenzia una forte stagionalità del fenomeno. Nei primi quattro mesi dell’anno, da gennaio ad aprile, in Puglia si sono verificati 3.236 incidenti, pari al 29,3% del totale annuale. Il periodo più critico resta però quello compreso tra maggio e settembre, in coincidenza con l’aumento della mobilità legata alle vacanze estive.

In questi cinque mesi si concentra infatti quasi la metà dei sinistri dell’intero anno: 5.184 incidenti, pari al 47% del totale, con 8.006 feriti (47,1%) e 108 decessi, che rappresentano il 44,8% delle vittime complessive. Numeri che confermano come l’intensificazione dei flussi di traffico e degli spostamenti turistici incida in maniera significativa sulla sicurezza stradale.

Il quadro delineato dall’Istat restituisce dunque un’immagine preoccupante per la Puglia, che nel 2024 si discosta dal trend nazionale di contenimento della mortalità sulle strade. Un segnale che riapre il dibattito sull’efficacia delle politiche di prevenzione, sui controlli, sulle condizioni delle infrastrutture e sulla necessità di rafforzare le campagne di educazione stradale, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di veicoli.

I dati, sottolineano gli esperti, rappresentano uno strumento fondamentale per orientare gli interventi delle istituzioni e promuovere strategie mirate alla riduzione degli incidenti e delle loro conseguenze, con l’obiettivo di riportare anche la Puglia su un percorso di maggiore sicurezza e tutela della vita sulle strade.

Lo riporta l’Ansa.